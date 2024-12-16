Трінчер зізналася, що досі носить обручку, адже вона – від ювелірного дому Cartier та не налазить на інші пальці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Перепрошую".

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Продавати обручку, з якою їй робили пропозицію, Анна Трінчер не хоче. У співачки запитали, чи прикраса не асоціюється у неї з весіллям, болем чи ексчоловіком Олександром Волошиним.

Насправді дуже довго рефлексувала на цю тему. І багато навіть моїх підписників, коли бачать, що я одягаю цю каблучку, мені пишуть: "О, ти досі не забула". Але у мене взагалі немає прив'язки цієї каблучки до шлюбу і пропозиції. Для мене це просто один із моїх улюблених аксесуарів,

– поділилася Трінчер.

Анна Трінчер з обручкою / Скриншот з відео

Співачка розповіла, що у неї є ще одна каблучка, яка повністю оздоблена діамантами та золотом. Якщо здавати в ломбард, то буде рахуватися лише золото. Тож, каже Трінчер, це не вигідно.

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