Трінчер зізналася, що досі носить обручку, адже вона – від ювелірного дому Cartier та не налазить на інші пальці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Перепрошую".
Теж цікаво Трінчер відповіла, чи вони з Волошиним залишилися друзями: "Закрили наші гештальти всі"
Продавати обручку, з якою їй робили пропозицію, Анна Трінчер не хоче. У співачки запитали, чи прикраса не асоціюється у неї з весіллям, болем чи ексчоловіком Олександром Волошиним.
Насправді дуже довго рефлексувала на цю тему. І багато навіть моїх підписників, коли бачать, що я одягаю цю каблучку, мені пишуть: "О, ти досі не забула". Але у мене взагалі немає прив'язки цієї каблучки до шлюбу і пропозиції. Для мене це просто один із моїх улюблених аксесуарів,
– поділилася Трінчер.
Анна Трінчер з обручкою / Скриншот з відео
Співачка розповіла, що у неї є ще одна каблучка, яка повністю оздоблена діамантами та золотом. Якщо здавати в ломбард, то буде рахуватися лише золото. Тож, каже Трінчер, це не вигідно.
Що відомо про розлучення Трінчер та Волошина
Анна Трінчер та Олександр Волошин оголосили про розлучення у 2023 році. У стосунках пари почали виникати певні труднощі, зокрема вплинув діагноз блогера: він боровся з депресією в поєднанні з обсесивно-компульсивним розладом. Співачка намагалася допомогти, але екскоханий віддалявся від неї.
Ініціатором розлучення став Волошин, але Трінчер й сама розуміла, що це неминуче. Раніше Анна ділилася, що втратила зв'язок з ексчоловіком, але у жовтні він розповів, що помирився зі співачкою.
Нещодавно Анна Трінчер зізналася, що їм з Олександром Волошиним не вдалося залишитися друзями. Однак експодружжя поговорило телефоном та закрило всі свої гештальти через рік після розлучення.