Він потрапив на White Party завдяки "добрими зв'язками" своїх батьків. Про це написало видання New York Post.

До теми P. Diddy запрошував принца Вільяма і Гаррі на "білі вечірки": чи відвідували вони їх

Так, Літовскі був на "білій вечірці", котра відбулася 3 липня 1999 року в Гемптоні, штат Вірджинія.

Я пам'ятаю багато "травки" і купу жінок топлес у басейні та навколо нього. Я хотів поплавати,

– розповів Джастін.

Що цікаво, мати Літовскі також поділилася своїми спогадами з "білих вечірок".

Всюди були пляшки й голі жінки. Я не була упевнена, чи це доречно, чи нормально. Мені було цікаво, як взагалі дітей пускали на вечірку,

– зазначила Мая.

Згодом, як відомо, P. Diddy встановив на вечірках "дитячу комендантську годину".

Ексклюзивні кадри з білих вечірок дивіться на сайті New York Post.

Зауважимо, нещодавно один з адвокатів оголосив, що наступного місяця проти Шона Комбза буде ініційовано 120 судових позовів у трьох штатах: Флориді, Нью-Йорку та Каліфорнії. Серед позивачів – особи різної статі та віку, яким на момент ймовірних злочинів було від 9 до 38 років.

Як відомо, серед 120 заявлених жертв 25 були неповнолітніми під час інцидентів. Повідомляється, що більшість позивачів є афроамериканцями, приблизно третина – білі.

У чому саме звинувачують P. Diddy

Кримінальні звинувачення охоплюють цілу низку правопорушень, зокрема, сексуальне насильство, зґвалтування, сутенерство, рекет, торгівлю людьми та сексуальну експлуатацію. Ці інциденти, як стверджується, сталися протягом 2000-х і 2010-х років, що збігається з піком слави репера.