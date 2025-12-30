Похорон відбудеться 7 січня у церкві Нотр-Дам-де-л'Ассомпшн у Сен-Тропе. Пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Не пропустіть 3 найвидатніші фільми з легендарною французькою акторкою Бріджіт Бардо

Поховання буде приватним. Проте в районі Pre des Pecheurs у старому місцевому кварталі Ла-Понш відбудеться церемонія вшанування Бріжіт Бардо, куди зможуть прийти шанувальники та місцеві жителі.

Жінка переїхала жити до Сен-Тропе після завершення акторської кар'єри. Бардо розповідала, що знайшла розраду серед тварин, за права яких активно боролася, коли покинула акторство.

Вона була чудова, інших слів немає. Так, нам її дуже не вистачатиме,

– сказав місцевий житель у коментарі виданню.

До речі, пам'ять Бріжіт Бардо вшанував президент Франції Еммануель Макрон.

Її фільми, її голос, її сліпуча слава, її ініціали, її печалі, її щедра пристрасть до тварин, її обличчя, яке стало Маріанною – Бріжит Бардо втілювала життя свободи. Французьке існування, вселенське сяйво. Вона зворушила нас. Ми сумуємо за легендою століття,

– написав він у соціальній мережі X.

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією Show 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Що відомо про Бріжіт Бардо?