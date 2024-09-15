Принц Гаррі сьогодні, 15 вересня, святкує день народження. Молодшому синові короля Чарльза III виповнилося 40 років.
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Вперше за останні 3 роки на сторінці королівської сім'ї з'явилося офіційне привітання принца Гаррі з днем народження. Чарльз III та Камілла поділилися щасливим фото герцога та лаконічно підписали світлину – за традиціями родини.
Бажаємо герцогу Сассекському щасливого 40-річчя сьогодні!
– мовиться у привітанні.
Принц Гаррі / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Принц Вільям та Кейт Міддлтон не опублікували окремого привітання, але поділилися цим дописом в інстаграм-сторіз.
Принц Вільям привітав брата / Фото з інстаграм-сторіз принца й принцеси Уельських
Сигнал про покращення стосунків між Чарльзом III та Гаррі
Після смерті Єлизавети II король Чарльз III публічно не вітав свого сина з днем народження. У той час між ними були напружені стосунки на тлі мемуарів, в яких принц Гаррі розповів чимало сімейних секретів.
Цьогоріч, як пише New York Post, король планує особисто зв'язатися з сином та привітати його. Також йому може зателефонувати Кейт Міддлтон. Це своєрідний сигнал про те, що стосунки між ними налагоджуються. Деякі інсайдери кажуть, що настав час припиняти ворожнечу.