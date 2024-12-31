Жінка, зокрема, розсекретила три факти про фіналісток та переможниць реаліті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Оханської.

До слова Сценарій чи все по-справжньому: відома інтерв'юерка розсекретила, як знімають проєкт "Холостяк"

За словами Дани Оханської, телеканал СТБ "залишає за собою право зробити фінальний вибір". Жінка розповіла, що цей пункт прописаний у контракті головного героя.

Тобто переможниця проєкту – це не завжди вибір самого Холостяка. Звісно, всіма правдами й неправдами Холостяка намагаються закохати у потрібну дівчину. Потрібну – це ту, яка буде подобатися більшості глядачів. Або принаймні не буде не подобатися,

– поділилася фіналістка "Холостяка-10".

Вона каже, що команда проєкту влаштовує романтичні побачення чоловікові з учасницями або ті, "які провокують викиди адреналіну", адже це зближує. Саме так намагаються вплинути на фінальний вибір.

Другий факт, про який розповіла Оханська, – те, що переможниці проєкту часто здаються ідеальними. Каже, що команда СТБ намагається показати дівчину, яка й стане обраницею Холостяка, з позитивного боку.

Навіть за допомогою звукового та пісенного супроводу. А ще – кольорами суконь: пастельних тонів, які контрастують з яскраво-агресивними іншої фіналістки,

– зауважила Дана Оханська.

Дана додала, що "скелети у шафі" переможниці не показують глядачам.

Фіналістка 10 сезону "Холостяка" розкрила ще один цікавий факт. Виявляється, якщо редактори бачать, що у дівчини виникають почуття до головного героя, то вона отримує троянди. Навіть у тому випадку, коли не дуже подобається чоловікові. Оханська пояснила, чому так роблять.

Бо буде драма, будуть сльози, будуть емоції. Часто справді закохані дівчата проходять до трійки-четвірки,

– каже Оханська.

Водночас Дана зазначила у дописі, що на реаліті-шоу дійсно можна зустріти кохання. Наприклад, Нікіта Добринін і Даша Квіткова після проєкту навіть одружилися, а потім у пари народився син. Зараз вони вже розлучилися.