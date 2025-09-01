Він зізнався, що з початку повномасштабного вторгнення втратив багатьох близьких людей. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання OBOZ.UA.

За ці роки багато чого сталося. Я втратив рідних брата й сестру. Тітку, дядька. Але не хочу про це… Важко. Скажу лише одне – всі вони пішли через війну,

– розповів Салем.

Та війна принесла й інші зміни в його життя. Після 17 років шлюбу він розійшовся з дружиною Мариною. Подати заяву на розлучення вони вирішили ще до початку великої війни, але офіційно процес завершився у 2022 році. Після вторгнення Марина з донькою Сантою-Луною виїхали за кордон. Дівчинка час від часу навідується до батька в Україну.

Спільне майно подружжя в Одесі довелося продати, аби забезпечити життя за кордоном.

В Одесі у мене справді більше нічого немає – ні бізнесу, ні квартир. Є тільки житло, яке залишилося після смерті дідуся. Теоретично я міг би там зупинятися, але зараз взагалі не буваю в Одесі – просто немає часу на такі поїздки,

– пояснив Даніель.

Чим зараз займається Даніель Салем?

Після початку повномасштабного вторгнення він долучився до лав територіальної оборони, а згодом став бійцем розвідувально-диверсійного підрозділу "12 друзів Оушена". Разом із побратимами брав участь у визволенні Херсонщини.

Попри військову службу, Салем знаходить можливість працювати і в медіа: під час відпусток він бере участь у телепроєктах та зйомках. Зокрема, став ведучим нового сезону шоу "Зважені та щасливі" та програми "Світанок" на М1.