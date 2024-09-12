Салем заявив, що не потисне руку Владу Ямі або Потапу, якщо зустріне їх у столиці. Однак, схоже, ні один, ні другий не збираються повертатися до України.
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Не потисну руку – це 100%. А якщо спробують зі мною заговорити, я їм не раджу,
– заявив військовослужбовець.
Однак Даніель Салем зауважив, що йдеться саме про цих двох чоловіків. Телеведучий поділився, що в нього є друзі, які поїхали з України. Він зазначив, що ніхто не знає історію кожної людини. Військовослужбовець каже, що проти того, аби українці погано говорили одне про одного.
Якщо ви говорите про Потапа – для мене це дивна історія. Тому я відреагував так, конкретно на ім'я. А якщо ми говоримо про інших пацанів, якщо вони поїхали… Напевно, так краще, нехай не мішають,
– пояснив Даніель Салем.
Даніель Салем про Влада Яму та Потапа: дивіться інтерв'ю онлайн
Що відомо про виїзд Потапа і Ями за кордон
- Відомо, що під час повномасштабного вторгнення Олексій Потапенко перебуває у Європі. А нещодавно Потап, ймовірно, був у США. Річ у тім, що в аеропорту він зробив фото з зіркою "Відчайдушних домогосподарок", акторкою та моделлю Євою Лонгорією.
- Влад Яма водночас займається творчістю в Америці. Раніше його зірковий кум, ведучий Анатолій Анатоліч, повідомив, що хореограф зовсім не в контексті того, що відбувається в Україні. Попри це, він нагадав, що батьки Ями живуть у Запоріжжі, яке постійно обстрілюється росіянами.