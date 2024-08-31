Вони зняли святкове відео для Повітряних сил України. У ролику взяли участь зірки української естради, видатні спортсмени та пілоти.
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Серед учасників – співачки Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Даша Астаф'єва, Jerry Heil, артист Монатік та лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Також у ролику з'явилися боксер Олександр Усик, тенісистка Еліна Світоліна та силач Олексій Новіков.
Всі вони продекламували вірш Ліни Костенко "Крила". Зірки разом з пілотами у ролику сказали:
А й правда, крилатим ґрунту не треба.
Землі немає, то буде небо.
Немає поля, то буде воля.
Немає пари, то будуть хмари.
В цьому, напевно, правда пташина...
А як же людина? А що ж людина?
Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. А крила має!
Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,
А з правди, чесноти і довір'я.
У кого – з вірності у коханні.
У кого – з вічного поривання.
У кого – з щирості до роботи.
У кого – з щедрості на турботи.
У кого – з пісні, або з надії,
Або з поезії, або з мрії.
Людина нібито не літає...
А крила має. А крила має!
Українці долучилися до привітань захисників неба у коментарях під дописом.
- "Зі святом, дякую, що тримаєте небо";
- "Вітаємо та дякуємо за захист";
- "Дякуємо за ваш захист. Зичу, щоб ви завжди повертались на ваших залізних крилах";
- "Дякую вам за захист. Зі святом вас";
- "Щира вдячність захисникам неба";
- "Зі святом вас, наші крила".
Зауважимо, більшість з вищезазначених українських зірок потрапили до "чорного списку" в Росії, куди не зможуть їздити найближчі 50 років. Повний перелік знаменитостей дивіться в матеріалі Show24.