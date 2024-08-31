Вони зняли святкове відео для Повітряних сил України. У ролику взяли участь зірки української естради, видатні спортсмени та пілоти.

Не пропустіть Зібрала повний "Палац спорту" і показалася без маски: як пройшов перший концерт Klavdia Petrivna

Серед учасників – співачки Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Даша Астаф'єва, Jerry Heil, артист Монатік та лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Також у ролику з'явилися боксер Олександр Усик, тенісистка Еліна Світоліна та силач Олексій Новіков.

Всі вони продекламували вірш Ліни Костенко "Крила". Зірки разом з пілотами у ролику сказали:

А й правда, крилатим ґрунту не треба.

Землі немає, то буде небо.

Немає поля, то буде воля.

Немає пари, то будуть хмари.

В цьому, напевно, правда пташина...

А як же людина? А що ж людина?

Живе на землі. Сама не літає.

А крила має. А крила має!

Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,

А з правди, чесноти і довір'я.

У кого – з вірності у коханні.

У кого – з вічного поривання.

У кого – з щирості до роботи.

У кого – з щедрості на турботи.

У кого – з пісні, або з надії,

Або з поезії, або з мрії.

Людина нібито не літає...

А крила має. А крила має!

Українці долучилися до привітань захисників неба у коментарях під дописом.

"Зі святом, дякую, що тримаєте небо";

"Вітаємо та дякуємо за захист";

"Дякуємо за ваш захист. Зичу, щоб ви завжди повертались на ваших залізних крилах";

"Дякую вам за захист. Зі святом вас";

"Щира вдячність захисникам неба";

"Зі святом вас, наші крила".

Зауважимо, більшість з вищезазначених українських зірок потрапили до "чорного списку" в Росії, куди не зможуть їздити найближчі 50 років. Повний перелік знаменитостей дивіться в матеріалі Show24.