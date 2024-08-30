До "чорного списку" потрапили представники різних сфер. Серед них – музиканти, телеведучі, актори та навіть лікарі.

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Так, у переліку є чимало популярних співаків: Святослав Вакарчук, Надя Дорофєєва, Джамала, Тіна Кароль, Монатік, Потап та Настя Каменських. Також під заборону на в'їзд у Росію внесли Макса Барських, Світлану Лобода, ALEKSEEV, Івана Дорна й Андрія Данилка (відомого як Вєрка Сердючка).

Крім того, до цього списку увійшли відомі телеведучі Андрій Бєдняков, Дмитро Комаров та Антон Птушкін, і навіть педіатр та телеведучий Євген Комаровський.

Заборона торкнулася також популярного блогера Яна Гордієнка.

Представники кіноіндустрії теж не залишилися осторонь. Серед них – продюсер Алан Бадоєв, акторка Міла Сивацька та режисер Олег Боднарчук. Олена Синельникова, генеральна продюсерка популярного тревел-шоу "Орел і Решка", також потрапила до цього переліку.

Всього у "чорному списку" на в'їзд до Росії є 31 зірка.



Українським зіркам заборонили в'їзд до Росії на 50 років / Фото: iz.ru

Зауважимо, цей список опублікувала газета "Известия". Заборона була запроваджена ще 16 квітня 2022 року і діятиме до 2072 року. Водночас поки російські силовики не надали підтверджень, чи спростувань цій інформації.