Дмитро Дікусар родом з Одеси. Вищу освіту здобув у столичному Інституті фізкультури, а згодом навіть отримав диплом тренера з бальних танців. Його життя було насичене чималою кількістю змагань і конкурсів, однак найбільшого досягнення зумів добитись у латиноамериканських танцях, де потрапив до фіналу кубка Європи, а згодом став призером Чемпіонату світу. Як проєкт "Танці із зірками" став площиною романів Дікусара, та як чоловік приймав рішення щодо вступу в лави ЗСУ, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

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"Танці із зірками": визнання та особисте життя

Шанувальники популярного танцювального проєкту точно пам'ятають Дмитра, як одного з найсильніших конкурсантів. У 2007 році танцівник був у парі з Іриною Білик. Хоч зірковий дует не зміг здобути перемогу, однак між ними зав'язались романтичні стосунки. За деякий час пара зіграла весілля у Ріо-де-Жанейро, однак у 2010 році подружжя розпалось. Цікавий факт, що за законом їхній "шлюб" мав юридичну силу лиш у Бразилії, але не в Україні.

Ірина Білик й Дмитро Дікусар / Фото видання TАБЛОID

Згодом хореограф взяв участь у російській та грузинській версіях проєктів. У 2012 році в Дмитра зав'язались стосунки з танцівницею Оленою Шоптенко. Ці взаємини почались із взаємної ненависті, а потім переросли у кохання. У 2013 році пара одружилась і взяла шлюб. Для Олени Дікусар був першим чоловіком.

Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму хореографині

Але через певні труднощі закохані розлучились. Дікусар розповідав, що дуже страждав і йому було болісно відпускати Олену зі свого життя. Нещодавно його ексдружина повідомила, що час від часу цікавиться життям Дмитра і вона зовсім не здивована, що чоловік взяв до рук зброю.

Так, я час від часу цікавлюся, як у нього справи. І він – також. Але не скажу, що часто спілкуємося. Більше дізнаюся навіть не від нього, а від його найближчого друга, який розмовляє з ним частіше,

– поділилась Олена Шоптенко.

Сьогодні тема особистого життя танцівника залишається закритою за сімома замками. Наразі невідомо, чи вільне серце захисника, чи все ж комусь вдалось посіяти зерна кохання.

Повномасштабна війна та служба в ЗСУ

27 лютого 2022 року Дмитро поділився зі своїми шанувальниками відео, що проходить військово-лікарську комісію.

Пройшовши усі необхідні процедури, хореограф поповнив ряди ЗСУ. Він демонстрував побутове життя військових, показував кадри з фронту, однак все рідше і рідше став виходити на зв'язок.

Танцівник перейшов на українську мову, однак російську може використовувати з побратимами, якщо це необхідно. За весь час війни Дікусар лиш декілька разів був у відпустці, але зізнавався, що "на гражданці" відчуває дискомфорт.

"Я бачив два різні світи. Вони ніби поряд, але між ними «прірва». Коли ви бачите військових, не опускайте очі! Привітайтесь, або посміхніться. Нікому, не треба, щоб ви емоціонували, достатньо просто поваги й продовження підтримки людей, що вас захищають! Тільки адресно і з розумом. Я давно усвідомив, що без помочі звичайних цивільних, ми би давно програли. Просто не втомлюйтесь і бережіть себе. Без вас нам кінець", – писав Дмитро в дописі на свій день народження.

Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму хореографа

Хореограф не приховує очевидного факту, що в нього деколи здають нерви, а втома бере верх. Крім того, ностальгія за танцювальним паркетом теж дає про себе знати, тому деколи навіть на лінії оборони Дмитро дозволяє собі затанцювати.

Дікусар не повідомляє про те, де саме він зараз знаходиться. Востаннє захисник опублікував допис у своєму інстаграмі 13 червня. Чоловік попросив вибачення за свою відсутність і продемонстрував відео із фрагментами життя.

Змонтував "на колінках" невеликий фрагмент свого життя. Таким був початок. І на фото лише маленька частина моїх друзів і побратимів. Всі вони суперлюди для мене. Шануйтесь, любі українці й шануйте наших героїв! Тримаємо стрій! Слава Україні!,

– написав Дікусар.

Після цього кумир багатьох людей більше не появлявся у публічній площині. Тож аудиторії залишається чекати на те, коли Дмитро знову вийде на зв'язок і продемонструє військову роботу.

Хореограф неодноразово зазначав, що має намір бути на фронті аж до самої перемоги. А після закінчення війни не хоче виїжджати за кордон, адже планує займатися відбудуванням післявоєнної України.