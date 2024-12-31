Чоловік поділився, що зараз багато працює. Дмитро тривалий час не виходив на зв'язок, адже готував новий сезон програми "Світ навиворіт. Україна", передає 24 Канал з посиланням на "Сніданок з 1+1".

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У цьому сезоні мандрівник покаже Україну такою, якою її ще не бачили, він присвячений пошуку сили українців.

Я дуже багато працюю. У мене майже немає вихідних. Я постійно в різних куточках України й моя робота – це спілкування. Силу мені дають українці. І силу мені дає спілкування з українцями. Тому що куди б ти не приїхав, ти зустрічаєш людей, які тебе вражають,

– розповів Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров розповів про свої цілі

Ведучий "Світу навиворіт" Різдво зустрів у місті Покровськ, що на Донеччині, у компанії військових. Комаров зізнався, що не має особливих планів на Новий рік, бо вважає це свято рутинним. Ба більше, 2 січня мандрівник знову вирушає у відрядження. Він також поділився своїми цілями на наступний рік.

Моя ціль не змінюється зараз – робити максимально і максимально якісно те, що я вмію найкраще. Я вмію робити фільми, програми. У воєнний час це називається інформаційною зброєю навіть. І важливо фіксувати правду, фіксувати факти. Коли вони зафіксовані, це вже навіть доказ,

– каже ведучий "Світу навиворіт".

Дмитро Комаров у Покровську / Фото з інстаграму мандрівника

За словами Дмитра Комарова, коли пройде багато років, наші правнуки будуть читати про ці часи в книжках. А сам мандрівник зробить так, щоб вони це змогли ще й побачити.