Олексій вже відреагував на запрошення Дмитра. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Потапа.

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Так, Олексій Потапенко поділився в соцмережах, що зараз перебуває у Лос-Анджелесі.

Зустрічі, перемовини та сесії з представниками музичного шоубізнесу і кіноіндустрії проходять у цьому легендарному місці, тут панує своя особлива атмосфера,

– зазначив продюсер.

Під дописом Потапа актор Дмитро Ступка запропонував йому сходити на чай або каву. Артист прийняв запрошення.



Дмитро Ступка запросив Потапа на зустріч / Скриншот з інстаграму

Що відомо про перебування артистів за кордоном