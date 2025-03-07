Олексій вже відреагував на запрошення Дмитра. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Потапа.
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Так, Олексій Потапенко поділився в соцмережах, що зараз перебуває у Лос-Анджелесі.
Зустрічі, перемовини та сесії з представниками музичного шоубізнесу і кіноіндустрії проходять у цьому легендарному місці, тут панує своя особлива атмосфера,
– зазначив продюсер.
Під дописом Потапа актор Дмитро Ступка запропонував йому сходити на чай або каву. Артист прийняв запрошення.
Дмитро Ступка запросив Потапа на зустріч / Скриншот з інстаграму
Що відомо про перебування артистів за кордоном
- Дмитро Ступка поїхав до США на зиму 2021 року, в лютому 2022 року коли він повертався додому, почалося повномасштабне вторгнення Росії. Через це актор застряг у Туреччині, згодом переїхав до Варшави, де працював у "Благодійному фонді Богдана Ступки", а пізніше вирушив до США, щоб бути ближче до доньки. Через війну йому дозволили в'їзд, попри закінчення туристичної візи. Відтак, Ступка досі мешкає в Америці, але після війни планує жити між Україною та США, оскільки сумує за Києвом, рідними та театром.
- Потап теж зустрів повномасштабну війну за кордоном. Весь цей час він проводить то в Європі, то в Америці, проте іноді все ж з'являється в Україні. Продюсер заявив, що виїхав з України за кордон легально. Однак у його дозволі на виїзд є пункт, який зобов'язує його повернутися.