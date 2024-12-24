Водночас днями вона вперше за довгий час показалася у Львів й розсекретила, як проводить час. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дівчини.
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Так, Злата Мітчелл спершу виставила сторіс з потяга.
Дім! Дуже сумувала за всіма вами,
– зазначила дівчина.
Після цього вона показала кадри з Львівської області. Злата там зустрілася зі своєю найкращою подругою і вони провели разом час.
Злата Мітчелл в Україні / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про Злату Мітчелл
- Дівчина є першою донькою відомої української телеведучої Ольги Фреймут та британського підприємця Ніла Мітчелла. Вона з'явилася на світ 2006 року.
- У 14 років дівчина зважилася на переїзд до Сполучених Штатів, де розпочала самостійне життя.
- Сьогодні 18-річна Злата будує своє майбутнє в Лос-Анджелесі, поєднуючи навчання з професійними заняттями танцями. Попри молодий вік, вона веде насичене життя: подорожує світом та розвиває свої таланти у різних напрямках.