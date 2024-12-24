Водночас днями вона вперше за довгий час показалася у Львів й розсекретила, як проводить час. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дівчини.

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Так, Злата Мітчелл спершу виставила сторіс з потяга.

Дім! Дуже сумувала за всіма вами,

– зазначила дівчина.

Після цього вона показала кадри з Львівської області. Злата там зустрілася зі своєю найкращою подругою і вони провели разом час.

Злата Мітчелл в Україні / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про Злату Мітчелл