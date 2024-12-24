Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Глінської. Жінка зазначила, що продовжує отримувати багато привітань з народженням двійнят.

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Зірка "МастерШеф" подякувала шанувальникам за любов, підтримку, щирі слова та зворушливі історії, якими з нею поділилися. Ліза Глінська пообіцяла перечитати кожне повідомлення.

Кондитерка, крім того, розсекретила, що назвала донечок Соломією та Поліною і привітала усіх з прийдешнім Різдвом. На опублікованому відео Глінська спершу позує з чоловіком та дівчатками, потім вона показала дітей окремо. У коментарях люди пишуть приємні слова сім'ї та бажають малюкам бути здоровими й щасливими.

У цей час, коли серця сповнюються світлом і надією, хочу звернутись до вас з особливими словами любові та підтримки. Для тих, хто мріє стати мамою, хто носить у собі найсвітліші мрії про материнство, бажаю вам безмежної віри та сили. Нехай все здійсниться, нехай кожен день приносить нову надію і спокій. Будь ласка, продовжуйте вірити, не втрачаючи світло всередині,

– написала Ліза Глінська.

Ліза також звернулася до жінок, які зараз носять під серцем дитину, та зазначила, що розуміє їхні страхи та тривоги у такий складний час. Вона побажала, аби Різдво принесло "внутрішній мир і впевненість у майбутньому". Глінська підкреслила, що материнство – це найбільший дарунок, а стійкість матерів – приклад для всіх.

Нехай ця святкова пора принесе всім нам мир і щастя на рідній землі. Хай у кожному домі буде спокій, кожен день буде сповнений теплом і радістю. Я вірю, що це Різдво стане початком нової ери, де панують любов, злагода і добробут,

– додала зірка "МастерШеф".

Нагадаємо, що кондитерка Ліза Глінська нещодавно повідомила, що вперше стала мамою. Вона народила двійню, двох дівчаток, ще два місяці тому, але вирішила розповісти про це лише тепер.