До того ж засновник благодійного фонду поділився, що біля дітей зникає напруга, в якій він живе та працює щодня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Розмова.

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Я дуже щасливий в ті дні, коли маю можливість побути просто шматком пластиліну, з якого діти можуть виліпити все, що хочуть. Я не знаю, на якому рівні це все працює і як ці флюїди працюють, але вирубуюся біля своїх дітей. Тобто ось ця напруга, в якій ти живеш, працюєш у щоденному, рутинному режимі, біля них вивітрюється, зникає. Я просто до атома розслабляюся і вирубуюся,

– розповів Сергій Притула.

Притула поділився, що називає своїх дітей mental health officers (фахівці з питань психічного здоров'я). За словами волонтера, вони допомагають йому "тримати менталку, щоб зозулька не потекла".

Вочевидь ця війна нікому не пішла на користь в контексті часу, проведеного в сім'ях. Але однозначно вона пішла на підвищення рівня усвідомленості важливості одне одного в житті. Я навіть не пам'ятаю, щоб ми якось з дружиною аж дуже сильно посварилися,

– поділився засновник благодійного фонду.

Інтерв'ю з Сергієм Притулою: дивіться відео онлайн

Сергій Притула про те, як війна вплинула на сім'ю

Поки Сергій Притула працює, дітьми займається його дружина Катерина. Громадський діяч каже, що інакше ніяк. Звичайно, як зазначив волонтер, їй буває важко, адже троє дітей – це велике навантаження.

Крім того, Притула пригадав розмову з Олексієм Халабудою – начальником штабу Сил безпілотних систем ЗСУ та колишнім комбригом 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Військовий воює на Донбасі й не бачить сім'ю.

Я вже не пригадаю, чи він казав, чи я казав. Але зійшлись на тому, що росіяни мають здохнути як мінімум за те, що вони відібрали у нас можливість дивитися, як зростають наші діти,

– каже чоловік.

Нагадаємо, що першою дружиною Сергія Притули була Юлія Андрійчук, з якою волонтер виховує сина Дмитра. Згодом він одружився з Катериною Сопельник, у цьому шлюбі народилося двоє доньок: Соломія і Стефанія.