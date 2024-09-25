Блогерка в інстаграм-сторіз на своїй сторінці розповіла, як минула консультація, яка тривала близько двох годин. Виявилося, що син Віктора Павліка й Катерини Репяхової буде творчою людиною.

До слова Дружина Віктора Павліка похвалилась новою квартирою: "Я про це дуже мріяла"

У мене таке приємне відчуття. Найголовніше, що він мені сказав за генетичний тест – що з генетикою треба працювати через метаболізм. У Михасика є порушення метаболізму. Але те, що в нього є мутація є і погано, і добре, бо він буде геніальною, унікальною людиною. З мутацією цього гену люди дуже творчі,

– поділилась Катерина.

Лікар запевнив, що генетика – не вирок, а з метаболічними порушеннями треба продовжувати працювати й змінювати харчування. За словами спеціаліста, Михасик згодом може "перегнати" своїх однолітків за розвитком.

У відповідь Катерина Репяхова отримала грубий коментар підписниці: мовляв, лікар лише "лестить", а Михасик – "дитина-інвалід". Блогерка відповіла на ці слова.

А інваліди – це що, по-вашому, погані чи не талановиті люди? Моєму чоловікові після операції на серці теж належить інвалідність, від цього він менш талановитим не стає. А ви дуже обмежена і не щаслива особа, шкода вас. Це ж треба так хотіти мене уколоти, щоб вічно це писати з фейкової сторінки,

– написала дружина Віктора Павліка.



Катерина Репяхова відповіла на хейт / Фото з інстаграм-сторіз

Що діагностували сину Павліка й Репяхової

Катерина Репяхова вже називала діагноз сина – диспраксія. Через це захворювання у хлопчика затримка мовлення та розвитку. Причиною цього стали зміни у певному гені під час вагітності Катерини.

Віктор Павлік з дружиною працюють над розвитком Михайлика, він відвідує різноманітні заняття й вже говорить перші слова, тому обов'язково одужає.