Джоселін Вільденштейн відома своїми екстремальними пластичними операціями. Світська левиця, зокрема, намагалася зробити так, аби очі були схожі на котячі, тому її називали "жінкою-кішкою". Увагу до покійної знаменитості привертала не лише її зовнішність, але й особисте життя, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

До слова Померла світська левиця Джослін Вільденштейн, яку називали "жінкою-кішкою"

Ранні роки життя світська левиця провела у місті Лозанна, що у Швейцарії. У розмовах з репортерами Джоселін вказувала різні дати свого народження. Тож, за одними даними, вона померла у 79-річному віці, а за другими – у 84-річному. У дитинстві Вільденштейн любила купатися в озері та кататися на лижах. Колись жінка розповідала, що батько прищепив їй любов до африканських ссавців.

Коли Джоселін Вільденштейн виповнилося 20 років, вона вирушила до Парижу, де часто відвідувала дискотеки й спілкувалася зі заможними колегами-експатами. Вона мала дитячу мрію – поїхати до Африки, куди згодом здійснила кілька поїздок. У 1977 році в Кенії світська левиця зустріла Алека Вілденштейна – американського мільярдера та артдилера французького походження. Наступного року вони одружилися.

Джоселін Вільденштейн / Фото з інстаграму світської левиці

У цьому шлюбі світська левиця почала витрачати дуже багато коштів. Якось Джоселін розповідала, що вони з Алеком витрачали близько одного мільйона доларів на місяць. Чи ненайбільше грошей знаменитість вкладала у своє обличчя, адже була прихильницею пластичних операцій. Коли жінка зробила котячі очі, її шкіра так натягнулась, а щоки піднялись так високо, що зморшок на обличчі Джоселін Вільденштейн не було до 70 років.

До 1988 року шлюб Джоселін та Алека Вілденштейна зіпсувався. Світська левиця заявила, що застукала свого чоловіка в ліжку з іншою жінкою. Також вона розповідала, що одного разу мільярдер направив на неї заряджений пістолет. Після цього його звинуватили у погрозах своїй дружині.

Коли відбувся суд, Алек був зобов'язаний виплатити Джоселіні 2,5 мільярда доларів у разі розлучення, а також 100 мільйонів доларів щороку протягом 13 років. Потім, у 2008 році, Вільденштейн помер.

Джоселін Вільденштейн / Фото з інстаграму світської левиці

Наступні публічні стосунки Джоселін Вільденштейн були з французьким модельєром Ллойдом Кляйном, який був молодший за неї. Вони познайомилися у 2003 році на Тижні моди у Нью-Йорку. Їх поєднала любов до екстравагантного стилю. Стосунки знаменитостей були доволі бурхливими.

Світська левиця була двічі заарештована: у 2016 та 2017 роках через бійку з коханим. Раніше Кляйн розповідав, що інколи вони сварилися, адже у Джоселін був стрес через "фінансовий тиск". Попри розлучення з Алеком Вільденштейном, у 2018 році жінка подала заяву про банкрутство.

Джоселін Вільденштейні та Ллойд Кляйн / Фото з інстаграму світської левиці

Багато років Джоселін намагалася не з'являтися на публіці. Річ у тім, що вона хотіла тримати своїх двох дітей, яких народила від американського мільярдера, якомога далі від преси.

Життя Джоселін Вільденштейн було справжньою загадкою. Вона обіцяла, що розповість свою історію у серіалі HBO. Він мав вийти у 2023 році, однак цього не сталося. Попри екстравагантну зовнішність, світську левицю запрошували на грандіозні фотосесії, вона з'являлася у різних таблоїдах.