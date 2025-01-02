Джослін Вільденштейн пішла з життя у вівторок, 31 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання People. Про втрату сповістив давній партнер знаменитості – модельєр Ллойд Кляйн.
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За словами модельєра, Джослін померла через захворювання – флебіт (запалення венозних судин). Через це у неї набрякали ноги, кров погано циркулювала, а до мозку не надходив кисень. Згідно з іншими джерелами, у жінки була серцева недостатність.
Ллойд Кляйн розповів, що був разом з Джослін напередодні новорічної ночі. Вони лягли перепочити, перш ніж підготуватися до святкування.
Вона померла уві сні дуже мирно. Це надзвичайно сумно. Дуже сумно лежати зі своєю другою половинкою, яку я знаю 21 рік, і чекати зустрічі Нового року, а потім знайти її холодною,
– розповів модельєр.
Що відомо про Джослін Вільденштейн
- Джослін народилась у Швейцарії у 1945 році. Вона стала світською левицею, коли вийшла заміж за мільярдера та бізнесмена Алека Вільденштейна. У подружжя народилось двоє дітей.
- Пара розлучилася з гучним скандалом наприкінці 90-х років. Джослін отримала компенсацію в розмірі 2,5 мільярда доларів.
- Жінка привертала увагу не тільки особистим життям, але й екстремальними пластичними операціями. Вона намагалась зробити свої очі схожими на котячі, а також змінювала вилиці, губи й інші риси обличчя. За це у пресі її називали "жінкою-кішкою", а колишній чоловік різко критикував.
- Джослін Вільденштейн та її зовнішність спричиняли у суспільстві безліч дискусій з приводу пластичних операцій, стандартів краси й самоприйняття.