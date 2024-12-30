За словами Гадот, цей рік для неї – про серйозні виклики та глибокі роздуми. Вона вагалася, чи варто ділитися своєю особистою історією, але врешті вирішила зробити це, передає 24 Канал з посиланням на інстаграм Галь.

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Акторка сподівається, що своїм зізнанням зможе підтримати людей, у яких схожа проблема.

У лютому, на восьмому місяці вагітності, у мене діагностували великий тромб у мозку. Тижнями я терпіла нестерпні головні болі, які прикували мене до ліжка, доки я нарешті не пройшла МРТ, що відкрило жахливу правду. В одну мить я і моя сім'я зіткнулися з тим, наскільки крихким може бути життя. Це було сурове нагадування про те, як швидко все може змінитися, і в розпал важкого року все, чого я хотіла, це триматися і жити,

– поділилася Галь Гадот.

Зірка фільму "Диво жінка" зазначила, що її маленька донечка народилася "в момент невизначеності та страху". Ім'я Орі дівчинці обрали невипадково. Річ у тім, що воно означає "моє світло". Перед операцією Галь сказала своєму чоловікові, що коли донька народиться, то буде "світлом, яке чекатиме на неї в кінці цього тунелю".

У Галь Гадот діагностували великий тромб у мозку / Скриншот з інстаграму

Акторка подякувала лікарям, які піклувалися про неї, та зізналася, що вже повністю одужала.

Подорож мене багато чому навчила. По-перше, життєво важливо прислухатись до свого тіла та довіряти тому, що воно нам говорить. Біль, дискомфорт або навіть незначні зміни часто мають глибше значення, і вміння прислухатися до свого тіла може врятувати життя,

– висловилася акторка.

До того ж Галь Гадот наголосила на тому, що розвиток тромбу в мозку важливо виявити на ранній стадії, адже це піддається лікуванню.

Нагадаємо, що зірка фільму "Диво жінка" разом зі своїм чоловіком Яроном Варсано, окрім Орі, виховує ще трьох доньок: Алму, Маю та Даніеллу. Четверту дитину акторка народила навесні цього року.