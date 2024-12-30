Ребел Вілсон та Рамона Агрума вдруге одружилися, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм акторки. В Австралії закохана пара офіційно уклала шлюб.

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Через три місяці після першої церемонії акторка та дизайнерка зіграли весілля на батьківщині Ребел Вілсон. Пара влаштувала святкування у колі найрідніших. Особливо акторка була рада побачити на весіллі свою 94-річну бабусю.

Моя сестра Ліберті організувала наше законне весілля в Сіднеї! Це означало, що моя 94-річна бабуся Гар могла приїхати, що було для нас дуже особливим. Я відчувала, що це буде правильним зробити це в моєму рідному місті в цю чудову пору року,

– розповіла зірка.

Наречені обрали лаконічні образи. Ребел Вілсон постала у рожевій плісированій сукні з відкритими плечима, а Рамона – бежеве вбрання з квітковим принтом.

Весілля Ребел Вілсон та Рамони Агруми / Фото з інстаграму Ребел Вілсон

Що відомо про весілля пари