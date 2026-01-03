Відповідні дописи Михайлова і Галич опублікували у Threads, пише 24 Канал. Вони вважають, що такі люди відірвані від реальності, в якій Україна живе зараз.

Женя Галич зазначив, що не проти свят, концертів і відпочинку в Буковелі. Проте музикант наголосив, що демонстрація розкішного способу життя в соціальних мережах "сильно ріже очі".

Нах*я? Ікра, просеко, басейни, білі халати? Все це від людей з аудиторією. Щоб що? Всі розуміють вартість такого відпочинку. Як пояснити все це людям, які ціною свого життя тримають п*дарів, щоб ви відпочивали? Можна це робити тихо? Навіщо провокувати?,

– написав лідер гурту O.Torvald.

Женя Галич про відомих людей, які хизуються розкішним відпочинком / Скриншот з Threads

Аліна Михайлова згадала про проєкт "Холостяк". Річ у тім, що вчора, 2 січня, вийшло пост-шоу 14 сезону, а перед тим росіяни обстріляли Харків. Унаслідок атаки загинула дитина.

Люди набрали собі аудиторію, щоб постити, як вони бухають, страждають, бо їх не обрали в шоу, як вони ах**нно відпочивають з кєнтами в Буковелі, несуть пустий контент класного, веселого, абсолютно безтурботного життя. Особливо від цього трошки горить "на фоні" того, що під час чергового удару росіян по Харкову загинула дитина. "На фоні" війни в країні,

– наголосила Михайлова.

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" звернулась до героїв "Холостяка", блогерів та інших відомих людей: "Викупайте трошки контекст, в якому живе країна, де вам ах**нно, весело живеться".

За словами Аліни, більшість блогерів "транслюють відірваний від реальності країни контент".

Аліна Михайлова про відомих людей, які хизуються розкішним відпочинком / Скриншот з Threads

