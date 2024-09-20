У кліпі можна побачити різні куточки України: Львів, Київ, Одесу, Херсон, Харків та Тернопіль. Тож мешканці цих та інших міст, яким довелося покинути їх через війну, змогли трошки повернутися у рідні домівки.

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Пісню "Вдома" можна увімкнути, коли хочеться уявити свою оселю, відчути її аромат. Можна заплющити очі та поринути у спогади. Або ж увімкнути на повну гучність в авто, коли поспішаєш додому, до близьких.

Хатина або ж квартира з дитинства, рідні вулиця і площа, що виринають у спогадах, чи нове місце, у якому ти й найрідніші люди, яке ще вчора було чужим, але сьогодні вже стало домом? Де дім? Кожен визначає сам, по відчуттю. Проте незмінним є одне – вдома небо синє-синє, а дім – найкраще місце на землі,

– ділиться лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Співак також розповів, що гурт вирушив у подорож Україною, щоб передати відчуття дому.

Як прихильники реагують на прем'єру треку "Вдома"

"Неймовірна робота. І усмішка, і сльози одночасно".

"Найцінніша – свобода! Найрідніше – дім!"

"Неможливо стримати сліз, коли бачиш рідня місця. Немає кращого місця на Землі… В саме серденько".

"Як тут не впізнати "файне місто" Тернопіль. Чекаємо з концертом".

"Пішов вже третій рік, як ми не вдома. Енергодар – це Україна!"

"Як гарно. Нехай всі, хто втратив свій дім через Росію, повернуться у відбудований дім".

"Не можу зупинитися, слухаю на повторі. Мій рідний Донецьк".

"Мріяла побачити в кліпі рідний Херсон. І тут, на фразі "найкраще місто на землі", Тарас на фоні стели Херсон, просто плачу. Яке ж в цьому місті небо синє, і як дихає там воля. Слова в саме серце".

"Сльози на очах, бо то найбільша мрія – повернутися з дітьми додому в мирну, вільну Україну! Ми повернемося, наші люди найкращі!"

Шанувальників дуже зворушила нова прем'єра гурту "Антитіла". Адже багато хто побачив у ролику свої рідні міста, у які мріє повернутися, а хтось зловив ностальгію та поринув у спогади, пов'язані з домом.