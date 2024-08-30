Днями стало відомо, що музиканти приїхали до Калуша, Івано-Франківської області. Там вони виступили з благодійним концертом, а після цього отримали повістки. Того ж вечора артисти пройшли військово-лікарську комісію та приєднались до лав ЗСУ. Що відомо про гурт "Будьмо", який здобув чималу популярність, читайте в матеріалі Show 24.

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Після цієї новини музиканти опублікували допис із підтвердженням того, що вони поповнили лави війська і тепер є частиною 102 окремої бригади територіальної оборони.

У цей нелегкий час для нашої держави, ми свідомо прийняли рішення вступити до лав Збройних Сил України! Від сьогодні ми солдати 102 ОБрТрО! За плечима 279 благодійних концертів у підтримку ЗСУ! Ми обіцяємо, що і надалі будемо тішити вас новими піснями й віримо, що зможете нас побачити на сцені, але вже у новому амплуа!

– написали артисти.

У коментарях люди залишали чимало слів підтримки для чоловіків.

"Дякую Вам наші "Будьмо"! Бережіть себе та Україну! Слава Україні! Героям Слава!";

"Хай Бог вас береже!";

"Соколи ви наші, нехай оберігає вас Господь";

"Ви обіцяли приїхали з концертною програмою після нашої перемоги. Тож нехай вас Господь оберігає як і усіх наших хлопців. Чекаємо вас з перемогою".

Цьогоріч гурту виповнилось 16 років. До складу колективу входять: Ростислав Коваль, Микола Дутчак, Назар Левінський та Михайло Воробчук. На офіційній сторінці ютубу гурту є гарний опис про діяльність "Будьмо" – Прикарпатський естрадний вокальний колектив, який співає прекрасні українські пісні чудового композитора Володимира Домшинського. Команда виступала не тільки з концертами, а й приймала замовлення на весілля, корпоративи та інші святкові заходи.

У соцмережах є чимало світлин чоловіків з іншими артистами українського шоубізу. Три роки тому гурт випустив пісню "Поведи мене", яка зібрала мільйони переглядів і стала справжньою візитівкою колективу.

Гурт "Будьмо" – "Поведи мене": слухайте онлайн

А рік тому переспівали композицію "Вишенька-черешенька", яка доволі часто лунає на українських застіллях.

Гурт "Будьмо" & Христина Дарвай – "Вишенька-черешенька": дивіться відео онлайн

Крайньою роботою артистів стала пісня "Королева", на яку ще й випустили кліп.

Гурт "Будьмо" – "Королева": дивіться відео онлайн

Після мобілізації гурту наступні заплановані концерти скасували.

Гурт "Будьмо" скасував концерти / Скриншот ТСН

Наразі шанувальники бажають удачі чоловікам і чекають їх якнайшвидше з перемогою.