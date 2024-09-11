Не так давно Марго Мартін опублікувала у своєму твіттері відео, де Дональд Трамп відправляється до Мічигану та Вісконсину під пісню The White Stripes Seven Nation Army.

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Гітарист гурту Джек Вайт назвав Мартін і Трампа "фашистами" та сказав, щоб вони навіть не думали використовувати його музику. Крім того, музикант додав, що юристи готують судовий позов.

На Дональда Трампа подали судовий позов

Днями Джек Вайт поділився у своєму інстаграмі частиною судового позову на кандидата у президенти США. Гурт зазначив, що виступає проти політики, яку вів Дональд Трамп, коли був при владі. Крім того, The White Stripes засуджують теперішні його дії. Команда вважає, що Трамп разом з колегами знав, що незаконно використовує у передвиборчому ролику пісню гурту. До речі, у 2016 році президент вже обирав трек Seven Nation Army для агітаційної кампанії. Тоді рок-гурт також висловив своє незадоволення.

Учасники The White Stripes подали до суду на Дональда Трампа і Марго Мартін, адже кажуть, що політики ніяк не реагують на їхні зауваження, тому не залишили групі іншого вибору. Так, рок-музиканти хочуть притягнути винних до відповідальності. Ба більше, вони вимагають суд присяжних і компенсацію збитків.