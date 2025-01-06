Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Анісімової. У дописі блогерка також зворушливо звернулася до хлопця.

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На фото Анастасія та Єгор ніжно дивляться одне на одного та тримаються за руки. Дівчина позувала в шубі, а її коханий для фотосесії обрав чорний класичний костюм.

Що воно таке – справжнє кохання? Напевно, до того, як я тебе зустріла, я не знала значення цієї фрази… Ти – любов, ти – сенс, ти – майбутнє, ти – моє все. Я кохаю тебе до нестями,

– написала Анісімова.

Анастасія Анісімова з коханим Єгором / Скриншот з інстаграму

У коментарях під дописом люди засипали пару компліментами та гарними побажаннями.

"Будьте щасливими! Ви прекрасні", – написав Григорій Решетник.

"Вау. Яка гарна пара".

"Які ви милі. Бажаю вам щастя".

"Такі щирі, красиві, справжні. Будьте щасливими".

"Створення одне для одного".

"Бажаю зберегти на довгі роки ці цінні почуття".

"Такі гарні! Такі, як дві половинки цілого".

"Дуже гарна пара, ви ніби схожі одне на одного. Любові вам!"

Що відомо про стосунки Анастасії та Єгора