Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Анісімової. У дописі блогерка також зворушливо звернулася до хлопця.
До речі Не Олександр Терен: учасниця "Холостяка 13" шокувала зізнанням, як знайшла кохання на проєкті
На фото Анастасія та Єгор ніжно дивляться одне на одного та тримаються за руки. Дівчина позувала в шубі, а її коханий для фотосесії обрав чорний класичний костюм.
Що воно таке – справжнє кохання? Напевно, до того, як я тебе зустріла, я не знала значення цієї фрази… Ти – любов, ти – сенс, ти – майбутнє, ти – моє все. Я кохаю тебе до нестями,
– написала Анісімова.
Анастасія Анісімова з коханим Єгором / Скриншот з інстаграму
У коментарях під дописом люди засипали пару компліментами та гарними побажаннями.
- "Будьте щасливими! Ви прекрасні", – написав Григорій Решетник.
- "Вау. Яка гарна пара".
- "Які ви милі. Бажаю вам щастя".
- "Такі щирі, красиві, справжні. Будьте щасливими".
- "Створення одне для одного".
- "Бажаю зберегти на довгі роки ці цінні почуття".
- "Такі гарні! Такі, як дві половинки цілого".
- "Дуже гарна пара, ви ніби схожі одне на одного. Любові вам!"
Що відомо про стосунки Анастасії та Єгора
- Нагадаємо, що своє кохання Анастасія Анісімова зустріла на проєкті "Холостяк", але її обранцем виявився не Олександр Терен. Єгор працював зі світлом на реаліті, але ніяких почуттів тоді до дівчини не проявляв.
- Хлопець зізнався, що блогерка сподобалася йому ще під час першої вечірки. Коли вона покинула проєкт, Єгор наважився написати Анастасії у соціальних мережах. Наразі пара живе разом у Києві.