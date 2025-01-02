Олександр Терен відповів на одне з найпоширеніших запитань про шоу в інстаграм-сторіз, передає 24 Канал. Він чесно зізнався, що сексу на проєкті не було.

До слова Фіналістка "Холостяка-13", яку звинуватили у "любові до росіян", висловилася щодо скандалу

"Холостяк" розповів, що для нього інтимна близькість – це дуже важливий етап у стосунках. Йому важливо добре знати людину, перш ніж зробити цей крок.

Хоча ви бачили поцілунки, інтимні моменти і логічно, що кожен розвиток стосунків веде до сексу, але для мене це дуже важливий крок. Під час зйомок я не був настільки близьким із жодною з учасниць, щоб перейти на цей рівень стосунків. Тому сексу не було,

– відповів Олександр Терен.



Олександр Терен про інтим на "Холостяку" / Фото з інстаграм-сторіз

Що про інтим на шоу сказала переможниця

Переможниця проєкту "Холостяк" Інна Бєлєнь теж розповіла, що сексу на шоу не було. Однак пригадала, що мала думки про те, що інтим може статися між Олександром та Настею.

Після того, як ми попрощались на побаченні, Саша повернувся до мене. Це напевно "Титанік" повпливав. Ми валялись і обіймались, без камер. По моєму погляду він зрозумів, що мене щось турбує. І я спитала напряму, чи він з нею залишався. Відповідь в мене більш ніж задовольнила,

– пригадала Інна.

За словами Інни, Олександр був не проти залишитися в її номері. Однак дівчина обрала розум, а не почуття.



Інна Бєлєнь про інтим на "Холостяку" / Фото з інстаграм-сторіз



Інна Бєлєнь про інтим на "Холостяку" / Фото з інстаграм-сторіз