Прем'єра композиції відбулася 4 грудня під час сольного концерту Христини Соловій у МЦКМ "Жовтневий". Водночас тепер трек доступний на всіх стримінгових платформах, пише 24 Канал.

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Дантес і Соловій у спільній пісні "Дівчина мила" поєднали музику 70-х років із сучасними танцювальними ритмами. Вони разом із музичним продюсером треку додали до народного мотиву сучасні брейк-біти та фанкові акценти.

Ми хотіли показати, що українська народна пісня – це не щось стереотипне чи застаріле. Це музика, яка жива в кожному з нас. У нашому виконанні "Дівчино мила" – це композиція, яка може звучати на вечорницях, зустрічах. У цей похмурий зимовий час, коли так бракує позитиву, ми сподіваємося, що ця пісня подарує людям радість,

– зазначив Володимир.

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У коментарях під відеороликом до треку шанувальники написали багато позитивних коментарів. Слухачі зазначили, що їм сподобалось поєднання голосів українських виконавців.

"Шедевр! Як голосно й неймовірно красиво звучать ваші голоси";

"Мені подобається";

"Гарно, вайб 70-х. Голоси як джерельце переливаються";

"Легка, дзвінка та енергійна ця пісенька";

"Так гарно і милозвучно заспівали";

"Крутезна робота, драйвовий трек і гарна колаборація! Молодці".

Зауважимо, днями Наталія Могилевська переклала і випустила свій російськомовний хіт "Я танцевала" українською.