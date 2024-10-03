Дати інших виступів Федишин не змінюються. Про це вона повідомила у своєму інстаграмі.

Теж цікаво Українська класика зазвучала по-новому: Артем Пивоваров та KOLA переспівали "Ніч яка місячна"

Попри те, що костюми вже пошиті, пісні написані, а квитки майже продані, найближчі три тижні лікарі заборонили мені виходити на сцену,

– написала Ірина Федишин.

Ірина перепросила у фанів за незручності, подякувала за розуміння та опублікувала графік найближчих концертів. У коментарях до допису люди бажають співачці швидкого одужання.

Нагадаємо, що раніше Ірина Федишин показала 20 авто, які придбала для Збройних Сил України. Про це вона також написала у своїх соціальних мережах. Співачка зазначила, що ці авто – з літніх концертів 2024.