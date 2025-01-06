Утім, днями поділився, чим займаються його сини та розсекретив, якими є його стосунки з дітьми та онуками. До того ж співак зізнався, чи спілкується зі своїм кумом Леонідом Кучмою. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Rostyslove Production.

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Так, з'ясувалося, що молодший син виконавця та його дружини Наталії зараз навчається на другому курсі в Інституті міжнародних відносин.

Він має свою стезю у житті. Я за нього дуже радий,

– підкреслив зірковий батько.

Він також додав, що Данило, окрім навчання, ходить на курси водіїв.

Хрещеним батьком хлопця є другий президент України Леонід Кучма. За словами Іво Бобула, вони з ним підтримують зв'язок, проте не такий тісний, як раніше.

У Данила був день народження, він його привітав. Раніше ми частіше зустрічалися. Зараз війна і трішки не до того. Але телефонуємо одне одному, дізнаємося про здоров'я, життя, чи треба якась допомога. Я як обираю друзів, то на все життя,

– зазначив співак.

Інтерв'ю з Іво Бобулом: дивіться відео онлайн

Зауважимо, також Іво Бобул розповів, що зараз підтримує хороші стосунки зі своїм сином Русланом, який мешкає за кордоном, і донькою Людмилою.

Руслан у мене вже дорослий, він в Америці живе. Телефонуємо одне одному, торік бачилися з ним, говорили, спілкувалися. Він хотів приїхати до України, але я кажу, що війна. І в нього робота така серйозна, що він не може,

– зауважив співак.

Він, крім того, згадав і про двох своїх онучок. Як розповів народний артист, вони живуть в Чернівцях. Одна навчається, а інша працює.