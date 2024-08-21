Співак Shtaket, концерт якого нещодавно скасували через російськомовний репертуар, різко висловився про колег. Він присвятив пост у соцмережах, де поділився думками стосовно цього.

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Shtaket опублікував скриншоти, на яких зображені сторінки відомих українських артистів на сервісі "Яндекс Музика". На забороненій платформі можна послухати музику виконавців, серед яких: Yarmak, Kalush, alyona alyona та Jerry Heil. Shtaket згадав про хейт через свій скасований концерт і прокоментував появу пісень колег на російському сервісі.

Подвійні стандарти? Не така болюча відмова майданчика від концерту і не передані потреби хлопцям. Якийсь незрозумілий рух і сплата податків, та що там я зі своїми 10 прослуховуваннями. Чи то пірати? Мене проклинали, називали москалем, бажали смерті всім на концерті, тепер я хочу почути відповідь,

– поділився музикант.

На слова Shtaket вже відреагували учасники Kalush. Вони запевнили, що не завантажували свої пісні на заборонені сервіси. Артисти планують звернутися до Universal Music за офіційною відповіддю щодо появи своїх треків на "Яндекс Музиці".

Нагадаємо, 31 серпня в Києві планувався захід "Take Йоу Festival", на якому мали виступити російськомовні артисти, серед яких: Shtaket, Andrew Skat, Вася Кимо, гурт "Кто там" та інші. Ці виконавці продовжують співати російською мовою та користуються сервісами "Вконтакте" та "Яндекс Музикою", платячи податки ворогу. Після розголосу заклад Campus Community, де мав би відбутися концерт, відмовився його проводити.