Близько трьох тижнів тому Гордієнко опублікував на своєму ютуб-каналі відео, де назвав артистів, музику яких вважає "жахливою, вторинною, непотрібною або тупою", пояснив свою думку і запропонував альтернативу.

Не пропустіть Після скандального виходу з лейбла Jerry Heil: Кажанна скасувала три концерти з туру

Віктор Гордієнко вважає Кажанну талановитою співачкою. Блогер зазначив, що вона вирізняється серед інших поп-артистів, які "вміють лише імітувати", своїм стилем і манерою.

Вона однозначно дуже самобутня, і майже вся її музика звучить цікаво і класно. Мені подобається, як звучить Кажанна. По текстах і сенсах є багато питань, але звучить вона максимально нетривіально,

– додав він.

Водночас Гордієнко поділився, що в нього залишились неприємні враження від комунікації з Кажанною. Рік тому він разом із дружиною зробив відео про артистку, адже їм дуже сподобалась її музика. Пізніше подружжя подивилося інтерв'ю дівчини, де вона жалілась, що немає грошей.

Нам здалось це трохи дивним. Ми вирішили висловитись на цю тему. Коли людина з такою впізнаваністю і з такими прослуховуваннями на кожному інтерв'ю жаліється на те, що їй не вистачає на квартиру,

– зазначив Гордієнко.

Так, на ютуб-каналі дружини Віталія вийшло відео про Кажанну. На його думку, нічого негативного на адресу артистки у ньому не прозвучало, навпаки – хвалили її творчість. Проте блогер стверджує, що дівчина "накрутила себе" і написала грубе повідомлення його дружині, а також поширила "розлючені" сториз, які вранці видалила.

Кажанні властиво виправдовувати свою шизу відвертістю та емоційністю. Так, ніби Кажанна просто щира, вона просто не лицемірна, вона просто говорить, як є, без прикрас, бо такі її емоції. З того часу Кажанну ми не слухаємо. Не тому, що її музика стала для нас гіршою, – ні. Її музика звучить об'єктивно класно, просто певні риси особистості, що стоять за цією музикою, виявилися вкрай сумнівними,

– розповів блогер.

Гордієнко додав, що дуже не любить "ображених на весь світ людей".

Віктор Гордієнко про Кажанну: дивіться відео онлайн

Як відреагувала Кажанна?

Відповідаю публічно на публічний закид, що я й*бнута та імпульсивна. На відміну від багатьох, я не удаю, що хороша людина. Я залишаю за собою право бути емоційною, закритою, розпусною, грубою, нестерпною, скаженою і неврівноваженою. Це ж так приємно – мати свободу. Спробуйте,

– відповіла Кажанна Гордієнку.

Кажанна відповіла на закиди Віктора Гордієнка / Скриншот з інстаграму співачки

Артистка також відреагувала на критику, яку отримала за останній місяць. "Може вже відвалитесь і підете на роботу?", – написала вона.

Кажанна відповіла на критику / Скриншот з інстаграму співачки

Коротко про Кажанну