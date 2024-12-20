Кирило вкотре стверджує, що тоді невдало пожартував, а такого гумору не зрозуміли. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Блєдного для російського видання The Flow.

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У 2023 році напередодні концертів у Польщі лідер російськомовного гурту "Пошлая Молли" записав відео, де запропонував полякам перейти на "нормальну російську мову" та "вступити в Російську імперію", бо його дратує польська. Згодом Кирило Блєдний попросив вибачення, однак концерти гурту у Польщі скасували.

Блєдний поділився, коли усвідомив, що жарт не зрозуміли.

Коли зрозумів? На ранок, коли менеджер сказав, що нам треба їхати з Європи. Була підозра, що можуть депортувати до України,

– пригадав лідер гурту "Пошлая Молли".

Гурт "Пошлая Молли" / Фото з мережі

Кирило Блєдний розповів, що наступного дня після скандалу команда сіла в машину і поїхала до Відня, щоб не летіти через Польщу. Звідти вони вже полетіли до столиці Грузії – Тбілісі.

Коли вся ця ситуація вщухла трошки, коли мені перестали поляки навалювати в особисті повідомлення, я зрозумів, що вже нічого страшного не буде. Я поїхав у Вільнюс писати альбом, і на кордоні з Вільнюсом мене затримали. Я там просидів кілька годин, потім прийшла жінка і сказала: "Вам закрито в'їзд на три роки". Коли ми спробували подати апеляцію, нам прийшов папірець, що заборона вже продовжена до 10 років,

– поділився Кирило Блєдний.

Крім того, Блєдний зізнався, що зараз перебуває у Тбілісі, але найближчим часом планує переїжджати. Річ у тім, що він отримав талант-візу до Лондона. За словами музиканта, скандал на це ніяк не вплинув.

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