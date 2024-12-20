Кирило вкотре стверджує, що тоді невдало пожартував, а такого гумору не зрозуміли. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Блєдного для російського видання The Flow.
Не пропустіть Відомий артист балету, який родом Херсона, заявив, що залишає Росію: "Я свою місію тут виконав"
У 2023 році напередодні концертів у Польщі лідер російськомовного гурту "Пошлая Молли" записав відео, де запропонував полякам перейти на "нормальну російську мову" та "вступити в Російську імперію", бо його дратує польська. Згодом Кирило Блєдний попросив вибачення, однак концерти гурту у Польщі скасували.
Блєдний поділився, коли усвідомив, що жарт не зрозуміли.
Коли зрозумів? На ранок, коли менеджер сказав, що нам треба їхати з Європи. Була підозра, що можуть депортувати до України,
– пригадав лідер гурту "Пошлая Молли".
Гурт "Пошлая Молли" / Фото з мережі
Кирило Блєдний розповів, що наступного дня після скандалу команда сіла в машину і поїхала до Відня, щоб не летіти через Польщу. Звідти вони вже полетіли до столиці Грузії – Тбілісі.
Коли вся ця ситуація вщухла трошки, коли мені перестали поляки навалювати в особисті повідомлення, я зрозумів, що вже нічого страшного не буде. Я поїхав у Вільнюс писати альбом, і на кордоні з Вільнюсом мене затримали. Я там просидів кілька годин, потім прийшла жінка і сказала: "Вам закрито в'їзд на три роки". Коли ми спробували подати апеляцію, нам прийшов папірець, що заборона вже продовжена до 10 років,
– поділився Кирило Блєдний.
Крім того, Блєдний зізнався, що зараз перебуває у Тбілісі, але найближчим часом планує переїжджати. Річ у тім, що він отримав талант-візу до Лондона. За словами музиканта, скандал на це ніяк не вплинув.
Яка позиція гурту "Пошлая Молли" щодо війни
- Варто зазначити, що гурт "Пошлая Молли" підтримав Україну, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, та навіть організовував благодійний тур Європою SAVE UKRAINE TOUR. Гроші перерахували ЗСУ та постраждалим від війни. Попри це, колектив продовжує випускати треки російською мовою.
- Наприкінці серпня гурт "Пошлая Молли" презентував пісню "Адская колыбельная". Тоді вона стала однією з найпопулярніших пісень в YouTube, які слухають в Україні. Водночас колектив досі співпрацює з росіянами на навіть публікує свої треки на російських майданчиках: "Яндекс Музыка", VK Музыка" та інших.