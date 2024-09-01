Вони запрем'єрили новий спільний трек. Уривок з їхньої пісні "Не лякай" набирає популярності в тіктоці.

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Так, відвідувачі дебютного концерту Klavdia Petrivna поділилися відео з виступу артистки. Серед них чимало лайків збирає ролик, де виконавиця дуетом заспівала з OSTY.

А ми розтанем з тобою вночі. Ти кохай мене не мовчи. Все буде добре тільки don't cry. Вітер не лякай мене, не лякай,

– йдеться в треці.

Повідомляється, що композиція незабаром вийде на стрімінгових платформах.

Зауважимо, коли ще не було офіційно підтверджено, що під маскою Клавдії Петрівни ховається Соломія Опришко, в тіктоці завірусилося відео, де дівчина зі своїм одногрупником Остапом виконали "Не лякай" під акомпанемент фортепіано.

Варто зазначити, що це не перша співпраця Klavdia Petrivna та OSTY. Їхня попередня спільна робота – пісня "Хто ти" – вже зібрала понад 12 мільйонів переглядів на ютубі.