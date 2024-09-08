Цей тиждень ще раз довів, що світ шоубізнесу – це не лише концерти та модні покази, але й місце де народжуються справжні емоції та добрі справи. Так, сенсацією стали два аншлагові виступи Klavdia Petrivna.

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30 і 31 серпня у "Палаці спорту" відгриміли перші сольні концерти загадкової співачки.

Зауважимо, найдорожчий квиток на подію коштував 7 499 гривень, а перша тисяча білетів розійшлася всього за 22 хвилини.

Концерти залишили аудиторію в захваті.

Клавдія Петрівна вийшла на сцену "Палацу спорту" разом з низкою талановитих виконавців, серед яких Артем Пивоваров, Маша Кондратенко, OSTY та TVORCHI, а під час другого виступу в столиці виконавиця розкрила свою особистість, знявши капелюх. З'ясувалося, що під загадковою маскою ховалася юна співачка з Дрогобича Соломія Опришко.

Вже 2 вересня відбулося свято Першого дзвоника. Українські зірки, серед яких – Григорій Решетник, Маша Єфросиніна, Анатолій Анатоліч, Монатік, відзначили початок навчального року.

Українські зірки відвели дітей до школи / Фото з інстаграму

До того ж з 1 до 4 вересня в Києві відбувся Український тиждень моди SS25, який став знаковою культурною подією. Це вперше з початку повномасштабного вторгнення українська столиця стала центром моди. Такі відомі бренди, як RUSLAN BAGINSKIY, LITKOVSKA та FROLOV, продемонстрували свої останні колекції, підтвердивши стійкість української індустрії моди навіть в умовах широкомасштабної війни.

Ще однією знаковою подією тижня стали заручини Леді Гаги. Поп-діва виходить заміж за бізнесмена Майкла Поланскі, з яким зустрічалася 5 років. Вперше пара перетнулася на вечірці в грудні 2019 року, а пропозицію чоловік зробив у квітні цього року. Водночас співачка лише зараз офіційно підтвердила цю радісну звістку.

Серед важливих подій тижня також можна виокремити благодійну виставку-аукціон, під час якої зібрали 1,3 мільйона гривень на підтримку українських дітей, що постраждали внаслідок російської агресії. Зібрані кошти будуть розподілені через благодійну платформу BlueCheck Ukraine, засновану американським актором Лієвом Шрайбером.