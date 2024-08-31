Річ у тім, що артистка тривалий час давала лише короткі коментарі. Водночас на цей раз вона вирішила поділитися думками щодо своєї загадковості.

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Так, перед тим, як розпочати концерт Клавдія Петрівна виголосила промову.

Я читала кожний ваш коментар, і старалася прислухатися абсолютно до всіх. І сталося так, що дуже логічно, я заплуталася. Тому під час поїдання слушних порад від слушних людей, під час глибоких роздумів, я врешті-решт вирішила, критику залишаю критикам, а я піду своєю дорогою. Колись, побачимось в останній раз. А зараз я для вас, а ви для мене тут, без масок, капелюхів і прикрас,

– сказала співачка.

Саме після цього виконавиця вперше зняла маску. Вона постала без звичного великого капелюха і не приховувала від усіх своє обличчя. Тепер більшість шанувальників переконані, що Klavdia Petrivna – це юна співачка зі Львова Соломія Опришко.