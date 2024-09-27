Про це KOLA розповіла на шоу Жені Яновича "20:23". Вона вважає, що так співати, як Джамала, не вміє ніхто.

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Це мегаталант, мегаавторка, унікальна, красива. Та, яка ніколи не бреше, нікого з себе не корчить. Вона така, яка є, завжди. Я просто надихаюся і щаслива, що в нашій країні є такі люди. Важливо просто їх цінувати зараз, сьогодні. Не колись через 100 років, коли нас вже не буде,

– поділилася KOLA.

На думку співачки, ми маємо дуже талановитих артистів та музикантів.

KOLA розповідає про Джамалу: дивіться відео онлайн

До слова, у студії Женя Янович і KOLA також подзвонили до Джамали, аби домовитися про фіт між співачками. Спершу вони намагалися зв'язатися з Тіною Кароль, однак вона була не в мережі.

Джамала відповіла, що у майбутньому з радістю записала б спільну пісню з KOLA.

Зауважимо, що сьогодні Джамала виставила відеокліп на пісню Arafat Dağindan. Трек увійшов у кримськотатарський альбом виконавиці, який називається Qirim. Джа присвятила цей кліп своїй прабабусі Назилхан. Фани співачки вражені її новою роботою та діляться своєю реакцією.