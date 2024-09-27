Його Джа виставила на своєму ютуб-каналі. Відомо, що режисером відео, яке вже вразило мережу, став Герман Ненов.

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Arafat Dağindan – це містична старовинна народна пісня з міста Акмесджит (Сімферополь) на релігійну тематику. Цей трек входить до кримськотатарського альбому Джамали Qirim, випущеного навесні 2023 року.

Відеокліп присвячений прабабусі співачки Назилхан та спогадам виконавиці.

Сходить з гори Арафат прочан білий потік, а на серці моїм печаль чорна лежить. Піду, зійду і я на вершину гір – нанесу твоє м'я на могильний камінь свій,

– йдеться в пісні в українському перекладі.

Jamala – ARAFAT DAĞINDAN: дивіться відео онлайн

Як слухачі відреагували на кліп Джамали

Відеоробота викликала бурхливу реакцію серед фанів. Вони відзначили вокальну майстерність артистки та якість кліпу.

"Голос звучить як якийсь музичний інструмент. Це ж треба так володіти своїм голосом. Браво! Це було фантастично";

"Це дуже сильно. Фантастична відеоробота";

"Неймовірно гарна робота. Тужлива, до кому в горлі. Я в захваті";

"Боже, яка неймовірна краса. Застиг на місці під час перегляду";

"Як гарно! Неймовірне поєднання Джамали, пісні та відео. Дякуємо".

Джа також висловила гордість відеокліпом.

Це відео, як коштовна річ, яку ти одягаєш на найкращі свята або важливі події. Як картина Сальвадора Далі, сповнена змісту, філософії та душі,

– зазначила виконавиця.

Зауважимо, 26 вересня Надя Дорофєєва офіційно представила свій довгоочікуваний дебютний повноформатний альбом під назвою Heartbeat. До збірки увійшло 12 треків, які яскраво передають спектр емоційних переживань артистки.