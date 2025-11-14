Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Кір'янова. Він показав листування з фронтвумен гурту The Hardkiss Юлією Саніною.

У листуванні Юлія Саніна звинуватила Єгора Кір'янова у тому, що він "кинув усе посеред роботи" і "додатково наробив купу х*йні, яка коштує грошей". Співачка зазначила, що розбиратимуться вони в суді. У відповідь колишній менеджер The Hardkiss написав, що чекає запрошення до суду і "робить розсилку по партнерах".

Саніна заявила, що блокує Кір'янова. Співачка порадила йому звертатися до адвокатів, адже "немає часу на цю фігню", бо працює.

Юлія Саніна, Бебко, Головань, до зустрічі в суді,

– написав Єгор.

Для довідки! Валерій Бебко – гітарист The Hardkiss та чоловік Юлії Саніної.

Листування Юлії Саніної з колишнім менеджером / Скриншот з інстаграму Єгора Кір'янова

Єгор Кір'янов також заявив, що днями готовий дати коментар щодо гурту The Hardkiss.

Єгор Кір'янов готовий дати коментар / Скриншот з його інстаграму

Як відреагував гурт The Hardkiss?

Юлія Саніна вже відреагувала на ситуацію. Вона опублікувала офіційну заяву у телеграм-каналі гурту The Hardkiss.

Співачка заявила, що впродовж багатьох місяців вона, команда, партнери та навіть її батьки стикаються "зі спробами тиску, залякувань та маніпуляцій з боку колишнього менеджера".

Висунуті ним претензії є необґрунтованими й не підтвердженими договірними документами. Г. Кір'янов порушив домовленості щодо завершення співпраці в січні цього року і продовжує вчиняти дії, які ми розцінюємо як такі, що спрямовані на завдання фінансової та репутаційної шкоди,

– йдеться у дописі.

Саніна зазначила, що колектив змушений завершити будь-яку комунікацію з Кір'яновим через його поведінку. Артистка додала, що перемовини й подальше врегулювання ситуації здійснюється через юристів.

Коли Єгор Кір'янов завершив співпрацю з The Hardkiss?