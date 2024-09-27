Весільна церемонія проходила у штаті Луїзіана. Зокрема, закохані обрали локацію, де Джеремі катається на човнах з туристами, – Де-Аллеманду. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Редакція Daily Mail отримала фотографії та відео, на яких видно, що Лану Дель Рей попід руку веде її батько Роб Грант. Крім того, співачка тримає красивий весільний букет.

39-річна Лана для події обрала довгу сукню білого кольору, яка мала декольте та невеличкий шлейф, а волосся було зібраним у зачіску. Джеремі Дюфрен же одягнув класичний чорний костюм, білу сорочку та шкіряні туфлі коричневого кольору. Закохана пара на світлинах виглядає щасливою.

Видання Daily Mail повідомляє, що на церемонію прийшли сестри Лани Дель Рей. Однак невідомо, чи була присутня на особливій події для доньки її матір Пет Грант.

Зауважимо, що у твіттер (X) вже почали з'являтися фотографії та відео з весілля Лани Дель Рей.

Що відомо про стосунки Лани Дель Рей і Джеремі Дюфрена