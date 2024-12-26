Так, до привітання долучилися Віктор Винник, Наталка Карпа, "Піккардійська Терція", Віктор Павлік, Павло Табаков, Андріана, Василь Марущак, Андрій Заліско, Наталія Бучинська та Зіновій Карач. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Правда Тут Львів".

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Дружина Лесика розповіла, що музиканта вже виписали з лікарні. Він перебуває у реабілітаційному центрі.

Можна прожити довге і наповнене різними (чудовими та надважкими) моментами життя, не вникаючи в наповненість слова "подарунок". Подарунок, який дав мені можливість це зрозуміти, – життя найдорожчої моєї людини. 25 грудня – це магія Різдва для всіх людей, а для нас ще й день нашого одруження,

– поділилася жінка.

За словами Ірини, вона побачила диво, коли Ярослав та Оксана Книші рятували чоловіка, поки не приїхала швидка. У ніч на свято Святого Миколая лікарі зробили все, аби серце Лесика почало битися, розповіла жінка. Дружина музиканта подякувала лікарям, медсестрам та санітаркам лікарні ім. Святого Пантелеймона.

"Різдвяна казка оживе, і не в останнє…" – це слова з його пісні… Вірю, що буде наступне – це повернення до повноцінного життя. Реабілітація буде довгою. Але я знаю, що не сама. Друзі, які кожну мить зі мною, дають мені віру в те, що я витримаю все… І я витримаю… Бо любила, люблю і буду його любити завжди,

– зазначила Ірина.

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