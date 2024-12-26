Так, до привітання долучилися Віктор Винник, Наталка Карпа, "Піккардійська Терція", Віктор Павлік, Павло Табаков, Андріана, Василь Марущак, Андрій Заліско, Наталія Бучинська та Зіновій Карач. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Правда Тут Львів".
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Дружина Лесика розповіла, що музиканта вже виписали з лікарні. Він перебуває у реабілітаційному центрі.
Можна прожити довге і наповнене різними (чудовими та надважкими) моментами життя, не вникаючи в наповненість слова "подарунок". Подарунок, який дав мені можливість це зрозуміти, – життя найдорожчої моєї людини. 25 грудня – це магія Різдва для всіх людей, а для нас ще й день нашого одруження,
– поділилася жінка.
За словами Ірини, вона побачила диво, коли Ярослав та Оксана Книші рятували чоловіка, поки не приїхала швидка. У ніч на свято Святого Миколая лікарі зробили все, аби серце Лесика почало битися, розповіла жінка. Дружина музиканта подякувала лікарям, медсестрам та санітаркам лікарні ім. Святого Пантелеймона.
"Різдвяна казка оживе, і не в останнє…" – це слова з його пісні… Вірю, що буде наступне – це повернення до повноцінного життя. Реабілітація буде довгою. Але я знаю, що не сама. Друзі, які кожну мить зі мною, дають мені віру в те, що я витримаю все… І я витримаю… Бо любила, люблю і буду його любити завжди,
– зазначила Ірина.
Відеопривітання з Різдвом для Лесика від колег: дивіться відео онлайн
Що відомо про інцидент з Лесиком
Нагадаємо, що 5 грудня на концерті Наталії Бучинської у Львові у Лесика зупинилося серце під час виступу на сцені. Згодом друзі музиканта оголосили збір на допомогу.
Дружина Лесика розповіла, що перед виходом на сцену чоловік почувався добре. Швидка їхала довго, але, на щастя, у залі були медики, які вчасно надали співакові першу медичну допомогу. Ірина поділилася, що в лікарні кілька годин не могли завести серце Лесика.