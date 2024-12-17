Бучинська поділилася, що серце Лесика заводили понад годину, а лікарі казали, що сталося чудо. Співачка зізналася – точно не думала, що музикант помре у день концерту, пише 24 Канал з посиланням на "Сніданок з 1+1".
До речі Такого випадку ще не зустрічали, – журналістка розповіла про стан Лесика після зупинки серця
Наталія Бучинська пригадала, що перед виходом на сцену Лесик пообіцяв, що напише їй пісню.
І тут таке стається. Я кажу: "Лесик, ти мені обіцяв пісню, тому в тебе дорога тільки одна – в життя",
– розповіла народна артистка України.
Співачка зазначила – добре, що інцидент трапився на концерті, де було багато людей, а не вдома. Завдяки спільним молитвам та енергетиці людей, стан Лесика вдалося стабілізувати, каже Бучинська.
Наталія також поділилася, що дружину музиканта приголомшила підтримка його шанувальників та колег. Коли стало відомо про те, що у Лесика зупинилося серце на концерті, телефон пані Ірини "розривався".
Нам дзвонили й з-за кордону: з Канади, з Америки, з багатьох країн. Ми допомагали всім нашим артистичним цехом зібрати гроші, тому що всі ми розуміємо, що на лікування потрібні кошти. Тим паче у його важкому стані,
– поділилася Наталія Бучинська.
Музикант Лесик / Фото Вікіпедія
Що відомо про інцидент з Лесиком на концерті
Нагадаємо, що на концерті Наталії Бучинської у Львові у Лесика зупинилося серце просто на сцені. Про це повідомив його колега Julik. Музикант перебував у важкому стані, а його друзі оголосили збір на допомогу.
Згодом дружина Лесика розповіла, що перед виступом чоловік почувався добре. На щастя, у залі були медики, які вчасно надали музиканту першу медичну допомогу, коли трапився інцидент. Концерт таки завершили, але про стан Лесика постійно інформували зал та підтримували зв'язок з його дружиною.
Днями музиканта провідала журналістка Марія Панчишин. Вона повідомила, що стан Лесика стабілізується. Жінка поділилася, що артист пробував усміхатися, жартувати й навіть просив гітару.