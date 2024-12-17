Бучинська поділилася, що серце Лесика заводили понад годину, а лікарі казали, що сталося чудо. Співачка зізналася – точно не думала, що музикант помре у день концерту, пише 24 Канал з посиланням на "Сніданок з 1+1".

До речі Такого випадку ще не зустрічали, – журналістка розповіла про стан Лесика після зупинки серця

Наталія Бучинська пригадала, що перед виходом на сцену Лесик пообіцяв, що напише їй пісню.

І тут таке стається. Я кажу: "Лесик, ти мені обіцяв пісню, тому в тебе дорога тільки одна – в життя",

– розповіла народна артистка України.

Співачка зазначила – добре, що інцидент трапився на концерті, де було багато людей, а не вдома. Завдяки спільним молитвам та енергетиці людей, стан Лесика вдалося стабілізувати, каже Бучинська.

Наталія також поділилася, що дружину музиканта приголомшила підтримка його шанувальників та колег. Коли стало відомо про те, що у Лесика зупинилося серце на концерті, телефон пані Ірини "розривався".

Нам дзвонили й з-за кордону: з Канади, з Америки, з багатьох країн. Ми допомагали всім нашим артистичним цехом зібрати гроші, тому що всі ми розуміємо, що на лікування потрібні кошти. Тим паче у його важкому стані,

– поділилася Наталія Бучинська.

Музикант Лесик / Фото Вікіпедія

Що відомо про інцидент з Лесиком на концерті