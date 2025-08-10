Вона поширила емоційний допис, де пояснила свою думку. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Даші Малахової.

Акторка написала, що рішуче засуджує будь-яку агресію, домашнє насильство і сексуальні дії щодо неповнолітніх, але не вважає, що можна однозначно називати Темляка "аб'юзером" – людиною, яка систематично вчиняє насильство над іншими. За словами Малахової, вона знає актора багато років як емоційну, але не агресивну людину, яка працювала над собою, займалася терапією та медитаціями.

Костя завжди був емоційним, і скільки я його знаю – він це усвідомлював і вчився контролювати. Він був дуже зацікавлений у розвитку. Для мене Костя – людина з акторською чутливістю, яка іноді реагує імпульсивно. Його емоціями й діями легко маніпулювати, і над цим він працював роками. Але це не дорівнює визначенню "аб'юзер",

– наголосила Даша Малахова.

Вона також заявила, що ситуація з Костянтином Темляком нагадує культуру скасування – коли людину масово засуджують у соцмережах та "виключають" з суспільного життя ще до рішення суду. На думку акторки, справжня відповідальність має ґрунтуватися на повних даних і пропорційній реакції, а не на масовому обуренні.

Відповідальність, побудована на однобоких переписках, де інша сторона видаляє свою частину, не може бути підставою для висновків, а тим більше – для засудження… Жоден допис у соцмережах не є вироком. Вирок виносить суд. Усі інші "вироки" це особиста інтерпретація фактів,

– зазначила Малахова.

Що відомо про скандал з Костянтином Темляком?

8 серпня колишня дівчина актора, Анастасія Соловйова, опублікувала пост, у якому звинуватила його у токсичній поведінці: фізичному насильстві, психологічному тиску, приниженнях, контролі та маніпуляціях.

Темляк публічно визнав свою провину, попросив вибачення та заявив, що готовий нести відповідальність і перед законом, і перед людьми. Він також зізнався, що подібна поведінка траплялася у нього й раніше.

Згодом з'явилися нові звинувачення: у 2023 році актор спілкувався з 15-річною дівчиною та надсилав їй інтимні фото й непристойні повідомлення.

Напередодні наша редакція писала детальний матеріал про те, як інші українські зірки відреагували на звинувачення в бік Кості Темляка.