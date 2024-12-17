Артистка показала, як вони з партнером змінилися за цей час. Вона опублікувала зворушливе відео. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку MamaRika.

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У короткому ролику подружжя показало важливі спогади зі спільного життя: від перших моментів знайомства до весілля в Таїланді, вагітності, народження сина та інших зворушливих моментів. У відео можна почути рядки з пісні, яку MamaRika написала про їхні стосунки та присвятила Сергію. Щоправда, цей трек поки не вийшов у мережі, проте він розірвав тікток після того, як артистка виконала його на сольному концерті.

Що відомо про стосунки MamaRika та Сергія Середи