Артистка показала, як вони з партнером змінилися за цей час. Вона опублікувала зворушливе відео. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку MamaRika.
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У короткому ролику подружжя показало важливі спогади зі спільного життя: від перших моментів знайомства до весілля в Таїланді, вагітності, народження сина та інших зворушливих моментів. У відео можна почути рядки з пісні, яку MamaRika написала про їхні стосунки та присвятила Сергію. Щоправда, цей трек поки не вийшов у мережі, проте він розірвав тікток після того, як артистка виконала його на сольному концерті.
Що відомо про стосунки MamaRika та Сергія Середи
- Їхня історія розпочалася у 2014 році. Перше побачення майбутньої пари відбулося в Одесі.
- У 2018 році Анастасія та Сергій заручилися, а в березні 2020 року вони таємно одружилися в Таїланді.
- У 2021 році в подружжя народився син Давід.
- Водночас у квітні 2024 року MamaRika відверто розповіла про серйозну кризу у стосунках. Співачка зізналася, що вони активно працюють над відносинами, допомагають одне одному – зокрема, спільними тренуваннями та часом удвох.