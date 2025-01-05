Марія народилась у Бородянці Київської області. З самого дитинства захоплювалась співом і мріяла стати відомою. Згодом закінчила музичну школу за класом гітари й вступила до Київської естрадно-циркової академії ім. Л. Утьосова. У матеріалі Show 24 дізнавайтесь, що відомо про участь Марії Рак у телевізійних проєктах, як склалось особисте життя та де вона зараз.

До теми Чому зник з шоубізнесу переможець 1 сезону "Х-Фактора" Олексій Кузнєцов і де він зараз

"Х-Фактор" і "Голос країни"

Спершу дівчина була солісткою у київському кавер-гурті. У 16 років прийшла на кастинг 1 сезону "Х-Фактора" й пройшла до команди Ігоря Кондратюка.

Марія Рак – Smells Like Teen Spirit ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

У фіналі дівчина посіла друге місце, поступившись перемогою Олексію Кузнєцову. До слова, у тому ж сезоні брав участь Дмитро Монатік. Колеги по творчому цеху здружились і навіть після проєкту підтримували спілкування.

Через три роки після шоу дівчина поставила на паузу музичну кар'єру, адже присвятила час заміжжю та вихованню дитини.

У 2021 році прийшла на проєкт "Голос країни". Під час "сліпих прослуховувань" до виконавиці повернулись усі тренерські крісла. Однак вона обрала команду Дмитра Монатіка.

Марія Рак – Queen of the night ("Голос країни" 11): дивіться відео онлайн

Під час вокальних боїв тренер обрав іншу виконавицю, яка, на його думку, заспівала краще. Однак, за умовами проєкту, інші тренери також могли "вкрасти" учасника з команди суперника, якщо він не проходив далі. Такий шанс випав і Марії. Артистка сказала, що відмовляється від цього варіанту, адже вона хотіла співпрацювати тільки з Дмитром.

Така поведінка розізлила Тіну Кароль. Співачка звинуватила конкурсантку в маніпуляції, однак інші судді таки переконали дівчину погодитись на "крадіжку". Марію Рак обрала Надя Дорофєєва, на що виконавиця відповіла: "Ладно". Тіна ж сказала у відповідь: "Не ладно, а дякую".

Марія Рак vs. Любов Дробина – I Need a Hero ("Голос країни 11 сезон" – бої): дивіться відео онлайн

Особисте життя

Марія вийшла заміж за бас-гітариста гурту The Maneken Олександра Чуніна та народила сина.

Марія Рак і Олександр Чунін / Фото з інстаграму виконавиці

Три роки я фанатично займалася дитиною, її вихованням. Домашні пологи, еко-материнство, тільки грудне вигодовування, спільний сон – все це вимагало дуже багато уваги та сил. І я сильно видихнулася за цей період. А понесло мене конкретно. Я думала, що материнство – моє покликання, що мені взагалі потрібно бути доулою. Я сама випікала хліб, ми жили на дачі, у лісі, без зв'язку по 2-3 тижні. Був період, коли ми просто переїжджали з місця на місце,

– розповідала Марія.

У 2020 році шлюб розпався, бо між партнерами був "повний дисбаланс".

Марія Рак з сином / Фото з інстаграму співачки

Де зараз Марія Рак

Після початку повномасштабного вторгнення Марія не так часто виходить на зв'язок зі своїми шанувальниками. У березні 2022 року співачка разом із сином покинули України та, ймовірно, до сьогодні живуть у Бельгії. Як мінімум, про це свідчить місце розташування акаунту артистки.

Де зараз Марія Рак / Скриншот з інстаграму

За кордоном співачка давала благодійні концерти, а у серпні 2023 року приїхала до рідної Бородянки, яка постраждала на початку війни. Марія виступила на площі Шевченка у День Незалежності.

Останній допис на сторінці виконавиця присвятила сину, якому виповнилось 10 років, а в попередніх – розповіла, що нарешті втілила дитячу мрію й поїхала до Діснейленду.