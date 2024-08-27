Маша Єфросиніна повідомила, що після таких складних днів та ночей не випускатиме новий епізод свого подкасту. Тим паче, що 26 й 27 серпня загинули люди. Ведуча наголосила: число загиблих – це не просто цифри, а втрачені життя.

До слова Нарешті, приїхав – Маша Єфросиніна показала довгоочікувану зустріч з чоловіком-військовим

Атаки на Україну відобразилися і на її сім'ї: синові довелось піти до дитячого психолога. Однак Єфросиніна вірить, що всі ці страшні події відбуваються напередодні чогось світлого.

Поки я пишу цей текст, мій Сашко на терапії у дитячого психолога. Втрати наших людей змушують боятися. Вибухи в місті, від яких застигає кров, змушують всі мої слова заспокоєння звучати недолуго – моїм дітям вони не допомагають боротися зі страхом загибелі. Я знову почуваюся безпомічною та безвідповідальною мамою, бо не можу заспокоїти своїх дітей!

– емоційно висловилась Маша Єфросиніна.

Ведуча закликала триматися та набиратися терпіння. Вона додала, що наступний випуск шоу "Квиток на Марс" вийде трохи згодом.

Нагадаємо, 26 серпня Україна відбила наймасованішу комбіновану атаку з моменту початку повномасштабного вторгнення. Ворог запустив по мирних містах 236 засобів. Вночі 27 серпня ворог знову тероризував українські міста, запустивши ракети та понад сотню безпілотників.