Ці кадри з'явилися на сторінці знаменитості напередодні її 40 дня народження.

На фото Меган Фокс позує на підлозі в чорній футболці та стрінгах. На іншому знімку видно її повний образ: чорний чокер, панчохи до коліна та туфлі на платформі.

Усе більш прекрасне, тому що ми приречені,

– написала під публікацією знаменитість.

Меган Фокс показала відверті фото / Світлини з інстаграму моделі

Як зазначило видання People, коли Фокс святкувала свій 38-й день народження в травні 2024 року, вона видалила з інстаграму всі свої фотографії та перестала стежити за всіма, на кого раніше була підписана.

Що відомо про Меган Фокс?