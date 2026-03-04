Ці кадри з'явилися на сторінці знаменитості напередодні її 40 дня народження.
На фото Меган Фокс позує на підлозі в чорній футболці та стрінгах. На іншому знімку видно її повний образ: чорний чокер, панчохи до коліна та туфлі на платформі.
Усе більш прекрасне, тому що ми приречені,
– написала під публікацією знаменитість.
Меган Фокс показала відверті фото / Світлини з інстаграму моделі
Як зазначило видання People, коли Фокс святкувала свій 38-й день народження в травні 2024 року, вона видалила з інстаграму всі свої фотографії та перестала стежити за всіма, на кого раніше була підписана.
Що відомо про Меган Фокс?
- Майбутня зірка народилася 16 травня 1986 року в місті Оук-Ридж, штат Теннессі, США.
- З дитинства займалася танцями та вивчала акторську майстерність. Шкільні роки Меган згадує непросто – зізнавалася, що почувалася ізгоєм і майже не мала подруг.
- Кар'єру почала в підлітковому віці з моделінгу, а у 2001 році дебютувала в кіно у стрічці "Сонячні канікули".
- Світову популярність їй принесла роль Мікаели Бейнс у фільмі "Трансформери". Також Фокс відома за роботою у фільмі "Тіло Дженніфер" та низці інших проєктів.
- Крім того, акторка знімалася в музичних кліпах, зокрема у відео на пісню Love the Way You Lie реперів Eminem та Rihanna. Зараз відеоробота на ютубі має понад 33 мільярди переглядів.
- Протягом багатьох років Меган називають однією з найпривабливіших жінок світу – вона регулярно з'являлася в рейтингах найсексуальніших зірок та на обкладинках глянцю.
- Меган Фокс у 2004 році почала зустрічатися з актором Браяном Остіном Гріном, одружилася з ним у 2010 році та народила трьох синів. Після кількох розривів їхній шлюб остаточно завершився у 2021 році. У 2020 році Фокс почала роман зі співаком Machine Gun Kelly, вони заручилися у 2022 році, але у 2024 році розійшлися. У листопаді того ж року акторка оголосила, що чекає на дитину, і в березні 2025-го народила доньку.