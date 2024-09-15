Важливо зауважити, що цей тиждень продемонстрував, як світ шоубізнесу тісно переплітається з соціальними та політичними подіями, нагадуючи нам про силу впливу публічних осіб на суспільство.

Цікаво Сергій Притула висловився про мобілізацію та відповів, як реагує на ухилянтів

Так, 12 вересня у Києві, за ініціативи Олени Зеленської, відбувся Саміт перших леді та джентльменів. Його цьогорічна тема – "Захист дітей: Гарантії безпечного майбутнього" підкреслила нагальну потребу захисту прав дітей під час війни.

Подія привернула увагу широкого кола міжнародних представників, серед яких Россана Брісеньо, дружина прем'єр-міністра Белізу, Бо Тенгберг, чоловік прем'єр-міністерки Данії, та Сір'є Каріс, перша леді Естонії. Примітно, що голлівудський актор і посол доброї волі ООН Майкл Дуглас теж був присутній на Саміті разом зі своїм сином.

Захід завершився прийняттям спільної декларації, яка має на меті об'єднати зусилля перших осіб країн світу для захисту прав дітей у збройних конфліктах.

До того ж цього тижня співачка Христина Соловій оголосила про мобілізацію свого старшого брата Євгена до лав Сил Оборони. Вона висловила гордість за його рішення і пообіцяла йому свою непохитну підтримку.

Крім того, напередодні майбутніх виборів у США американська поп-ікона Тейлор Свіфт висловила підтримку Камалі Гарріс та кандидату у віцепрезиденти від неї Тімоті Волзу. Володарка "Греммі" підкреслила їхню боротьбу за права людей та захист інтересів ЛГБТК+ спільноти.

Радісною звісткою тижня стала й новина про те, що Кейт Міддлтон завершила курс хімієтерапії. Вона зізналась, що останні дев'ять місяців були надзвичайно складними для її родини й додала, що її шлях до одужання ще триває, але принцеса Уельська прагне повернутися до виконання своїх королівських обов'язків і публічних виступів.

Нагадаємо, напередодні Show 24 розповідав про перший тиждень осені, який був не менш насичений на гучні події.