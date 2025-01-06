Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Могилевської. Наталія опублікувала новорічне фото з Кузьмою.

До слова Наталія Могилевська здивувала рідкісним архівним фото із зірковими колегами

На архівній фотографії Наталія Могилевська та Кузьма одягнені у новорічні костюми. Ймовірно, їх сфотографували під час якоїсь події, адже видно й інших людей. Раніше лідера гурту "Скрябін" та співачку часто можна було побачити разом, адже вони дружили та були тренерами-продюсерами у проєкті "Шанс".

Нам завжди було весело з тобою, друже… Дивлюсь архіви другий день… Ви так робите інколи?,

– підписала фото Могилевська.

Під дописом Наталії прихильники згадують часи, коли Кузьма Скрябін був живий:

"Тільки недавно згадувала вашу дружбу і казала подругам, як я щиро любила вас, як друзів, як в ТЦ "Олімпійський" чекала вас завжди, бо знала, що зараз приїдете на другий поверх в магазин Elma, начебто вдягти когось на "Шанс". Золоті часи були...".

"Пам'ятаю, як ми колись з найкращою подругою потрапили на його концерт в нашому місті, співали пісні так, що захрипли, а пісні Скрябіна зайняли окреме місце в моєму плейлисті. Поверніть хтось той мирний час...".

"Пам'ятаю той випадок, як на проєкті "Шанс" Кузьма дражнив Наталку, перекладаючи її прізвище на українську мову. Це були такі щасливі часи, але ми й уявити не могли, скільки лиха буде попереду".

"Ви були дуже крутим і веселим дуетом в шоу".

"Ці спогади гріють душу і серце, так не вистачає Кузьми. Дякую, Наталочко, за чудові моменти".

"Кузьма, як нам його не вистачає. Один з тих людей, які говорили правду. І простий був, як двері, той, який давав завжди в інтерв'ю життєві поради".

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