Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Могилевської. Наталія опублікувала новорічне фото з Кузьмою.
До слова Наталія Могилевська здивувала рідкісним архівним фото із зірковими колегами
На архівній фотографії Наталія Могилевська та Кузьма одягнені у новорічні костюми. Ймовірно, їх сфотографували під час якоїсь події, адже видно й інших людей. Раніше лідера гурту "Скрябін" та співачку часто можна було побачити разом, адже вони дружили та були тренерами-продюсерами у проєкті "Шанс".
Нам завжди було весело з тобою, друже… Дивлюсь архіви другий день… Ви так робите інколи?,
– підписала фото Могилевська.
Під дописом Наталії прихильники згадують часи, коли Кузьма Скрябін був живий:
- "Тільки недавно згадувала вашу дружбу і казала подругам, як я щиро любила вас, як друзів, як в ТЦ "Олімпійський" чекала вас завжди, бо знала, що зараз приїдете на другий поверх в магазин Elma, начебто вдягти когось на "Шанс". Золоті часи були...".
- "Пам'ятаю, як ми колись з найкращою подругою потрапили на його концерт в нашому місті, співали пісні так, що захрипли, а пісні Скрябіна зайняли окреме місце в моєму плейлисті. Поверніть хтось той мирний час...".
- "Пам'ятаю той випадок, як на проєкті "Шанс" Кузьма дражнив Наталку, перекладаючи її прізвище на українську мову. Це були такі щасливі часи, але ми й уявити не могли, скільки лиха буде попереду".
- "Ви були дуже крутим і веселим дуетом в шоу".
- "Ці спогади гріють душу і серце, так не вистачає Кузьми. Дякую, Наталочко, за чудові моменти".
- "Кузьма, як нам його не вистачає. Один з тих людей, які говорили правду. І простий був, як двері, той, який давав завжди в інтерв'ю життєві поради".
Що відомо про загибель Кузьми
- Нагадаємо, що Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко) загинув 2 лютого 2015 року внаслідок автокатастрофи. Позашляховик Toyota Sequoia, за кермом якого був співак, зіткнувся з молоковозом.
- Автокатастрофа сталася біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. Кузьма повертався з Кривого Рогу, де напередодні гурт "Скрябін" давав концерт.
- Артиста поховали у родинному склепі на кладовищі у місті Брюховичі, що на Львівщині. У нього залишилася дружина Світлана та донька Барбара. Батько Кузьми живий, а матір померла у вересні 2023 року.