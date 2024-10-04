Крім того, зізналася, чи перебуває зараз в стосунках. Про це знаменитість розповіла в інтерв’ю для видання УНІАН.
Не пропустіть Зовсім дорослий став, – Сергій Притула здивував схожістю із 16-річним сином
Так, з'ясувалося що Наталія зараз не самотня, а попередні її розлучення мали на це вагомі причини.
У перший шлюб я йшла дуже юною особою, мені було 19 років. У другому шлюбі наші цінності з чоловіком відрізнялися, тому ми не змогли бути разом,
– зазначила артистка.
Вона додала, яким має бути її обранець.
Мені має бути комфортно з чоловіком, щоб цінності збігалися, а смаки були в чомусь різні. Щоб ми доповнювали одне одного, ми були найкращими друзями, коханцями й партнерами по життю. І такий чоловік зараз є,
– підкреслила акторка.
Чи має Наталія Музичко дітей
Від попередніх стосунків акторка виховує доньок Юлію та Вікторію і сина Єгора. Старшим донькам Наталії 29 і 27 років, а синові – 16.