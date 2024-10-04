Крім того, зізналася, чи перебуває зараз в стосунках. Про це знаменитість розповіла в інтерв’ю для видання УНІАН.

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Так, з'ясувалося що Наталія зараз не самотня, а попередні її розлучення мали на це вагомі причини.

У перший шлюб я йшла дуже юною особою, мені було 19 років. У другому шлюбі наші цінності з чоловіком відрізнялися, тому ми не змогли бути разом,

– зазначила артистка.

Вона додала, яким має бути її обранець.

Мені має бути комфортно з чоловіком, щоб цінності збігалися, а смаки були в чомусь різні. Щоб ми доповнювали одне одного, ми були найкращими друзями, коханцями й партнерами по життю. І такий чоловік зараз є,

– підкреслила акторка.

Чи має Наталія Музичко дітей

Від попередніх стосунків акторка виховує доньок Юлію та Вікторію і сина Єгора. Старшим донькам Наталії 29 і 27 років, а синові – 16.