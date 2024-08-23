Наталія Валевська повідомила про втрату на особистій сторінці. Вона опублікувала лаконічний допис, у якому повідомила про смерть батька – пана Олександра. Співачка подякувала татові за спільні роки разом.

До слова Зі сльозами на очах, – відомий український співак повідомив про горе в родині

Тато пішов… Дякую татові за все,

– написала Наталія Валевська.

Зіркові колеги та прихильники висловили Наталії Валевській щирі співчуття. Серед них Олексій Суханов та Ірина Білик.

"Наталочко, мої співчуття…Світла памʼять Вашому татові!";

"Вічна памʼять. Мої щирі співчуття";

"Тримайся, сонечко. Тепер на одного Янгола Охоронця у вашій сім'ї стало більше";

"Тримайся, Наталочко! Я знаю, як важко… Царство небесне твоєму татові".

Зауважимо, 22 серпня відомий співак Julik повідомив про смерть своєї тещі Діани Гайворонюк, яка пішла з життя після тривалої боротьби з хворобою.